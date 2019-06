Ribereños se alistan para capturar jaiba en la bahía

Angostura, Sinaloa.- Una gran cantidad de pescadores ribereños de Playa Colorada, Costa Azul y La Reforma, pertenecientes al municipio de Angostura, están alistando sus artes para capturar el mayor número posible de jaibas, ya que el próximo día 10 se levantará la veda de la especie y seguro una buena cantidad de embarcaciones saldrá en su búsqueda.

Sin duda alguna esta actividad será importante para que muchas familias tengan un sustento económico y alimenticio en el hogar por espacio de aproximadamente dos meses, pues actualmente todo está paralizado.

Gildardo Escalante, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas de Playa Colorada, y Remberto Montoya Castro, síndico y pescador de Costa Azul, coinciden en que a partir de ya se debe de reforzar la vigilancia en la bahía Santa María para evitar que los ribereños que irán tras este producto utilicen chinchorros de malla fina para atrapar la carnada que se requiere para la jaiba, ya que también quedará ahí el camarón que está en pleno desarrollo.

“La vigilancia que estamos realizando en la bahía se ha hecho con recursos del Gobierno Estatal, ya que el Federal no ha aportado nada, y pese a que ya metimos todos los documentos requeridos, no hemos tenido una respuesta favorable.

La verdad, con lo que nos apoya el estado es insuficiente, es poco, ya que son muchas las partes de la bahía que debemos de vigilar, y pues realmente no nos alcanza, pero estamos haciendo todo lo posible para realizar las cosas lo mejor que se pueda y evitar la pesca furtiva, que afortunadamente hasta ahorita no se ha dado, pero no debemos de confiarnos, ya que entrando el mes de julio se levanta la veda de la jaiba y la gente agarra la carnada con chinchorros finos y también se les pega el camarón, entonces tenemos que andar cuidando eso, metiéndole más vigilancia, para que no capturen el camaroncito que ya tiene un tamaño aceptable.

En julio es cuando se debe de cuidar más bien al camarón, ya que es cuando está grandecito y en pleno desarrollo, y si nosotros no cuidamos eso en este tiempo seguro no habrá una buena temporada”, comenta Gildardo Escalante, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas de Playa Colorada.

Por su parte, Remberto Montoya Castro, síndico y pescador de Costa Azul, detalla que desafortunadamente las vedas que se están presentando son muy fuertes, debido a que no dan margen a que los pescadores estén ocupados en algo y por tal motivo no tienen nada qué comer, pero ya se va a abrir la captura de la jaiba y por tal razón ya están armando sus trampas para entrarle a la captura, ya que por el momento será su única fuente de empleo.