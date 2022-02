Ricardo Madrid, candidato a dirigente del SNTE 53, visita a docentes de Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Ricardo Madrid Uriarte, candidato de la Planilla Naranja, visitó Salvador Alvarado este día, con la intención de dar a conocer cuáles son sus intenciones como candidato a Secretario general del SNTE 53, evento en el que informó que ha tenido un gran acercamiento con los docentes del estado.

Mencionó que tiene una gran trayectoria que lo respalda y ha pasado por importantes puestos para la educación, además que se considera ser una persona honesta. ''Me conocen desde hace 21 años, hemos dado resultados", comentó.

Agregó que la única intención es salir en defensa de los trabajadores pertenecientes al SNTE, y, por lo tanto, señala que según las declaraciones que ha hecho Rubén Rocha Moya, no hay que tener, ya que este organismo no se encarga de administrar recursos que no le pertenecen.

Aclaró que solo participantes de la sección 53 son los que pueden participar en la elección, por lo que no se ha invitado a los docentes de otras secciones, "la invitación es para los trabajadores de la educación, y solo de la sección 53", recalcó.

Dijo que en esta campaña y con los 21 años de experiencia que tiene únicamente ha buscado tener un acercamiento con los profesores, y tiene como intención ofrecer mejoras, ya que no se rige bajo una política.

"Que salgan el 25 de febrero, libremente desde las 9:00 horas y que emitan así como a nuestros alumnos, la oportunidad de dar a conocer de qué estamos hechos", mencionó.

Leer más: Fundación Mayla en Guamúchil busca establecer un reglamento que proteja a los animales

Asimismo comentó que los rodean hombres y mujeres trabajadores qué representan los trabajadores de la educación.