Robos, delito común entre adolescentes

Guamúchil, Sinaloa.- Los adolescentes que delinquen son considerados por especialistas como personas vulnerables, no solo por su edad, sino por el entorno familiar y social que los rodea. “Sufren muchos cambios biológicos, sociales, ni ellos entienden lo que les está pasando. Si no hay control, si no tiene guías positivos que él siga, es muy vulnerable, es cultivo para que miembros de la delincuencia organizada se aprovechen”, explica el especialista en justicia penal para adolescentes del estado de Sinaloa, Julio César Guerrero Velázquez.

La mayoría de los delitos cometidos por adolescentes a nivel estatal son robos a mano armada, generalmente a comercios. Pero no lo hacen solos, delinquen acompañados y en un porcentaje de los casos está presente la influencia de alguna droga. El secretario de estudios y proyectista de la Sala de lo Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el estado señaló que el grueso de los que se encuentran en el sistema pertenecen al grupo etario de 16 a 18 años.

“La mayor incidencia de los que delinquen se encuentra en edad de 14 a 18 años. A diferencia de hace 10 años, a partir del nuevo Sistema de Justicia Penal para Adolescentes hoy se tienen entre siete y ocho casos por mes, de dos sentencias diarias que se presentaban. Actualmente la ley contempla que ningún adolescente puede ser detenido en edad de 12 a menos de 14 años”.

El especialista enfatizó en la importancia de reconocer que el adolescente es una persona en desarrollo y, no obstante, responde por sus actos, su responsabilidad es limitada, porque no va a responder al mismo nivel que un adulto. Asimismo, se debe tomar en cuenta de qué familia y entorno social proviene, para que sea atendido.

“Tenemos casos con la ausencia de figuras paternas que no tienen respeto a figuras de autoridad y esto lo vuelve más irreverente que lo que proporciona su propia edad, son desafiantes al entorno social, familiar y a las autoridades, y en consecuencia terminan en situaciones muy lamentables. Un adolescente que tenga buenos cimientos, un guía, una autoridad qué seguir, con principios éticos y valores muy fijados, es una persona a la que se le pueden dar elementos para que pueda repeler esos factores que influyen. Debido que no tiene una personalidad conformada, todo es imitación, y si está viendo que tal o cuál persona le ofrece dinero, vehículo, alcohol, armas, es fácilmente manipulado. Con esto hay que trabajar, hay que darle opciones, más que represión, más que un sistema que venga a encerrarlo, a detenerlo, necesita orientación y asistencia”.