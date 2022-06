Rocha Moya desmiente amenazas contra el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro

Angostura, Sinaloa.- "Yo siento no tener nada malo, mucho menos delitos", manifestó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya ante las acusaciones del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro de poseer pruebas en su contra por delitos de gravedad.

El mandatario estatal señaló que si presuntamente tiene pruebas, que acuda a la Fiscalía y denuncie, en vez de hacer declaraciones públicas y que por su parte, él se siente tranquilo y confiado.

"Con ese hombre no se puede platicar", dijo el gobernador, donde además resaltó que no hay nada qué dialogar, ya que la situación está relacionada con el Congreso del Estado y no con la gubernatura.

Comentó también que fue una grosería la situación con la secretaria de la SEPyC, Graciela Domínguez Nava, y que debería proceder por violencia hacia su persona.

Rocha Moya subrayó que "es una tontería" el peligro que se le adjudica representar hacia el alcalde de Culiacán.

Al respecto, también destacó que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador le dio a conocer que no se entrometerá en el asunto político. "Lo que sí le escuché decir es que le pidió al secretario de gobernación que lo viera y eso hizo", explicó.

Asimismo, destacó que de todos los gobiernos, este es el que ha empezado con menos homicidios, informando que el día de ayer no se registró ningún homicidio doloso. "Tenemos la estrategia de seguridad que nos está funcionando", declaró.