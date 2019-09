Rocha Moya no deja de soñar por la gubernatura

Guamúchil, Sinaloa.- El senador Rubén Rocha Moya en ningún momento negó que busca la gubernatura, a la pregunta sobre si ya se había destapado oficialmente. Su respuesta fue una serie de revelaciones que confirman una vez más su anhelado sueño.

Y aunque no es la primera vez que ha mostrado su destape por ser el próximo gobernador, en esta ocasión respondió que “el problema es adelantar los tiempos”.

En su vista a Guamúchil, con motivo de la presentación del Primer Informe Legislativo de los diputados y diputadas locales de Morena, el senador declaró que no decarta esta posibilidad.

“Soy un político y senador pero también puede ser el candidato la senadora o algún diputado. Pero tampoco se me quita el sueño. Y luego lo que venga. No le sacamos la vuelta. Para qué les voy a mentir, de alguna manera lo dije de que sí estaba interesado y que no me descartaba”.

El senador se mostró muy abierto con los medios de comunicación y entre sus respuestas dejó ver que se siente en buenas condiciones de salud para un reto de este nivel, porque siempre ha sido un hombre políticamente muy activo. Pero entrar al tema en estos momentos le parece muy apresurado, dijo. Al final de la entrevista las respuestas evasivas se tornaron más afirmativas, por lo que al parecer su labor como senador no es lo único que lo mantendrá ocupado en el próximo año.