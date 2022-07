Rocha Moya pide a síndico procurador de Mocorito no incitar a policías contra la alcaldesa

Culiacán, Sinaloa.- El gobernador, Rubén Rocha Moya, hizo un llamado a los morenistas a no hacer grilla en contexto del conflicto que se ha registrado entre síndico procurador de Mocorito, Enrique Parra y la presidenta municipal, María Elizalde Ruelas.

El mandatario estatal dijo que no está de acuerdo con la manera en que ha actuado el síndico procurador por lo que le pide detener la situación.

Esto después de que el procurador organizará a un grupo de policías para que se opongan a lo que hace la alcaldesa.

Rubén Rocha recordó que María Elizalde llegó a la presidencia municipal de Mocorito desde el Partido Sinaloense (PAS), pero en alianza con Morena, por lo que no deben de estar en grillas ni ese tipo de situaciones.

"A mis compañeros de Morena de Mocorito, no hagan esa grilla, la presidenta es del PAS es aliada entro con nosotros. Para que hacen esa grilla va y calientan".

Dijo que la problemática de falta de pago de liquidación a ex policías municipales no es de la actual administración, sino que viene de muchos años atrás, por lo que para resolverlo se requiere del apoyo de todos los integrantes del Ayuntamiento y no que estén en pleitos, por lo que dijo que podría haber apoyo del Gobierno del Estado.

Te recomendamos leer:

"Tengo un compadre que es el síndico procurador, pero desde acá le digo, no quiero que siga azuzando a los policías en contra de la presidenta... no que me disculpe, pero no estoy de acuerdo, un funcionario público no debe hacer eso, lo que debería hacer es ayudar a la presidenta como van a resolver y si necesitan apoyo que acudan conmigo".