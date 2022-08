Rocha Moya se compromete a apoyar a policías jubilados de Angostura

Angostura, Sinaloa.- "Eso son extorsiones", expresó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya tras una manifestación en las afueras del Palacio Municipal de Angostura de policías jubilados que exigieron el apoyo para que les sea restablecido su derecho a la salud. No obstante, se comprometió a proporcionar los recursos necesarios para reactivar su seguro social.

"Pedimos que se nos regrese el seguro social", "Exigimos se nos restablezca nuestro derecho al seguro social", fueron algunas de las frases que los ex agentes de Seguridad Pública y Tránsito Municipal escribieron en carteles mientras esperaban al mandatario estatal en las afueras del edificio del Ayuntamiento, quienes en primera instancia fueron abordados por el diputado local Ambrocio Chávez Chavez y escuchó sus demandas.

Pese a múltiples reuniones con el presidente municipal de Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta, los elementos jubilados no han logrado obtener los beneficios de su derecho laboral, pues hasta el momento permanecen con la suspensión del amparo, lo que les permite tener solamente la atención médica básica.

"Si requiere una cirugía mayor, no se les brinda ese servicio", expresó el abogado de los trabajadores jubilados, Carlos Carranco Camacho.

Mencionó que son alrededor de 40 elementos y otros más que se están jubilando, que están siendo afectados por esta circunstancia. Al respecto, indicó que lo único que le piden al gobernador es que se les regresen sus derechos a la salud, es decir, un seguro justo y total.

"Un seguro que dé la garantía plena de que ellos y sus beneficiarios puedan recibir atención médica cuando lo requieran", comentó.

A lo que el gobernador respondió con vehemencia que se trata de meras extorsiones del abogado representante, generando así polémica entre los involucrados.

"Me dicen que a cada ratos llegan a acuerdos y que tú eres el primero que los deshace porque te conviene", manifestó Rocha Moya.

Sin embargo, aclaró que revisará la situación y de ser así requerido, dará el apoyo al alcalde angosturense para solucionar la problemática. "Yo lo voy a ayudar, si no tiene dinero nosotros lo vamos a apoyar", aseguró.

Asimismo, pidió a los policías jubilados no molestarse con Angulo Acosta, pues a pesar de las reuniones y los acuerdos que han elaborado, los ex elementos no están satisfechos hasta tener su seguro de salud.