Romeo Gelinec niega estar afiliado al PAN

Guamúchil, Sinaloa.- El ex regidor Romeo Gelinec Galindo Inzunza aclaró que hace más de un año presentó su renuncia ante el Partido Acción Nacional, por lo que negó que estuviera afiliado a dicha institución como lo dio a conocer el presidente del PAN Gustavo Pérez.

De igual manera Galindo Inzunza hizo hincapié que para afiliarse al partido se hace un registro de huella, firma, hora y fotografía, por lo que dijo que eran falsificadas y que el partido habrá de comprobar con sus sustento dicha acción ya que de no hacerlo se verá que acciones se van a tomar.

Aunado a ello mencionó "yo presente mi renuncia formal no tengo nada que hacer en Acción Nacional, lo que si les digo que esa doble moral que manejan algunos militantes del partido por eso los resultados del PAN están como están, yo soy un soldado del Partido Sinaloense".

"Esto es con un tinte político, ignoro cual sea el trasfondo, algo está sucediendo en Acción Nacional, mis respetos para la institución más no para algunos militantes está muy claro que traen algunos fines perversos porque ahora hay que decirle volaron mi huerta y falsificaron mi firma, a parte tomaron una foto, donde está esa foto si realmente acudí como dicen ellos, yo no lo estoy inventando no acudí ni me interesa", señaló.