Romeo tiene una vida triste con su casa cayendo en Cerro Agudo, Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Romeo Espinoza Espinoza es una persona muy conocida en la sindicatura de Cerro Agudo, Mocorito por las espectaculares obras artesanales de madera que elaboró en sus años mozos pero hoy la vida y su edad le están cobrando factura, al pasar solo en su casa de terrado que se está cayendo mientras la mayoría de las familias conviven con alegría y emoción en estas fechas de navidad.

Don Romeo comenta que desde niño ha tenido una vida muy dura, es por ello que la Navidad no le es llamativa, incluso no tiene muchos recuerdos del cómo la pasaba pero eso sí tiene bien presente que en una ocasión su mamá le regaló un carro viejo de lámina, el cual a los pocos minutos lo despedazó y se puso a llorar.

“Tengo una vida triste aquí solo en la casa y he escuchado que se puede uno trastornar por eso y es cierto, pues mi mamá falleció en 1990 y desde entonces estoy solo pero me mantuve firme porque un cuñado de Aguascalientes, que era doctor, me ayudaba económicamente mensualmente pero hace año y medio que murió él y mi hermana y pues me quedó más solo aún. Mi cuñado siempre me dijo que era muy malo vivir en las faldas de la madre y es muy cierto, pues no aprendí a vivir solo por eso nunca me casé ni tuve algún hijo y la verdad eso es muy triste”, expresó.

El escultor agregó que cuando estaba joven físicamente no sentía nada, sin embargo, hoy que ya tiene sus años, se le ha venido el mundo encima debido a los problemas de salud que le han salido.

“Mis Navidades han sido tan frías aquí solo que por un tiempo le entré a la pisteada y para no estar solo me iba con unos amigos músicos, a pasar allá con ellos la fecha, pero eso fue hace tiempo y hoy estoy solo en esta casa que se está cayendo y tiene muchas partes peligrosas y Por fortuna este año no llovió mucho sino quien sabe cómo me hubiera ido. Es un gran problema el que tengo con esto, pienso mucho y por eso me he enfermado más de lo que estoy”, dijo Romeo Espinoza Espinoza.

“Mucha gente piensa que no, pero a duras penas estoy subsistiendo, además duermo en una tarima que era de mis antepasados, aguantando a como puedo el frío. Esta Navidad será muy triste, más por lo que se está viviendo con lo de la pandemia”, comenta.