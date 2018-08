Afirman que en Rosamorada el drenaje fue una obra muy mal hecha

Mocorito, Sinaloa.- Todo parecía indicar que el desarrollo comunitario había llegado a Rosamorada, Mocorito y las condiciones de vida mejorarían con la construcción de la red de la tubería del drenaje, pero cuál fue la sorpresa, dicha obra en vez de beneficiar acarreó muchos problemas para los habitantes debido a la poca calidad que tuvo.

Ante esta situación, la síndica Cristina Inzunza argumentó que el martirio empezó hace justamente tres años, ya que la mayoría de las personas no querían que se hiciera esta obra, pues había otras necesidades más prioritarias en la comunidad, y pese a todo lo que decían, las autoridades municipales de aquel entonces hicieron caso omiso y a chaleco iniciaron la construcción del drenaje.

La calle principal de Rosamorada tiene el asfalto muy dañado, lleno de zanjas por el hundimiento de las conexiones al drenaje / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

“Ahora en julio hizo tres años que la obra se empezó, la mayoría de la gente de Rosamorada no estábamos de acuerdo, precisamente por lo que estamos viendo, que es una obra muy mal hecha, que en su momento nos causó muchos problemas, pues hicieron un trabajo muy malo, no compactaron el terreno, ya que todavía se sigue hundiendo donde pusieron los registros y la línea principal que va por el medio, y debido a todas las fallas y problemas que presentaba nunca se recibió la obra, pues está auditada por la ASE. Mientras que las nuevas autoridades que encabeza Jesús Guillermo Galindo Castro no reciban la obra y no den el banderazo inaugural, nadie debería de conectarse al drenaje, pero algunos no han hecho caso, ya tienen la descarga de sus baños directo a la alcantarilla, pues ven que según ya todo está bien, pero no es así, esto es un grave problema", comentó Cristina Inzunza.

Tenemos la laguna de oxidación al entrar a la sindicatura y según las personas que conocen las corrientes del agua dicen que hacia ese lugar no fluyen, no hay caída, además está cerca de un arroyo, que si se viene una creciente seguro todo eso va a desaparecer".

"En las condiciones que está la obra definitivamente no se puede recibir, aparte de que se acabaron la carretera con las zanjas que quedaron y el hundimiento seguro ya dañó la tubería, que ha de estar tapada por la tierra y las piedras, ya que las calles son de terracería”, afirma Cristina Inzunza, síndica de Rosamorada.