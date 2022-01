Rubén Rocha Moya asegura que no quiere un nuevo confinamiento por Covid-19 en Sinaloa

Sinaloa.- Hoy definirá el Comité Estatal de Salud de acuerdo a la cifra de contagios Covid-19 en Sinaloa el regreso a clases presenciales toda vez que debió regresar a clases a distancia luego a la alza ante la movilidad que se generó el fin de año.

Lo anterior lo comentó el gobernador Rubén Rocha Moya quién aseguró no querer el confinamiento pero será en base a la bitácora que se les presente la decisión que se tomará para el regreso a clases.

“No quiero los confinamientos, vamos a tener mucho cuidado de eso, nosotros vamos a estar muy atentos, el Secretario de Salud, Héctor Melecio Cuen, esta dándole mucho seguimiento a estos temas, espero que mañana tengamos una vos acertada y decirles convocamos a presenciales el lunes o no”.

E hizo un llamado a la sociedad sinaloense para que no se alarmen ante la cuarta ola de contagios Covid- 19 y establecer las medidas de protección, porque no se quiere empezar a cerrar restaurantes o locales sino que se debe de aprender a vivir esta nueva normalidad.

“Que le pido a la sociedad sinaloense, que no nos alarmemos, una cosa es estará alerta con el cubreboca, con la sana distancia, con las no aglomeraciones; y otra cosa es alarmarnos y empezar a decir que hay que cerrar restaurantes, necesitamos vivir esta nueva normalidad, enseñarnos a vivirla, para no paramos la economía y el desarrollo social y demás” comentó.

Comentó además que se tiene la ventaja que el ómicron no es tan letal porque la mayoría de la población se encuentra vacunados, que esperan que esta semana lleguen 500 dosis de Aztraseneca para terminar con el refuerzo de los 40 a 59 años de edad, ya se tiene cubierta a la población joven y son los niños los que se encuentran pendientes.