Rubén Rocha Moya se compromete a iniciar la obra del malecón en Guamúchil, Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- Establece compromiso el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya de iniciar la obra del Malecón en la rivera del Río Évora en Salvador Alvarado compromiso que estableció en su mensaje durante el arranque de la pavimentación de la calle Xicoténcatl y Gabriel Leyva en la colonia Militar, calles que colindan con el busto de los Uzarraga.

En su mensaje dijo Rubén Rocha Moya que quiere darle calidad de vida a la ciudadanía y que se compromete con obras que puede cumplir, y reconoció que el alcalde de Salvador Alvarado, Armando Camacho Aguilar le ha insistido mucho en la obra del malecón.

“Ya le he dicho a Armando, que hay que ponerle (con sus manos hace la señal de dinero), pero vamos a empezar a hacer el malecón, claro que me gustaría que se viera bello, pero en cuanto terminen el proyecto lo empezamos y si no lo terminamos de un golpe, hay que empezarlo ya porque hay que aprovechar este espacio para el esparcimiento y para que se embellezca la ciudad de Guamúchil”

Las obras ya se están haciendo dijo el gobernador Rubén Rocha y si antes no lo hacían público era debido a la veda electoral del tema de la Revocación de Mandato pero ya se trabajó en el reencarpetado en las calles de los fraccionamientos Los Mautos y los Prados, antes de diciembre se terminó el mercado municipal.

“ Nadie va a poder que hice un compromiso que no voy a poder cumplir, porque yo sabía que no podía comprometer con algo que no se pueda hacer sino con lo que sí” dijo.

Leer más: ¡Ahora en Guamúchil! Rubén Rocha da banderazo de inicio a obra de pavimentación en calle Xicoténcatl

Comentó además que además van a pavimentar un bulevar en la sindicatura de Tamazula, así como también se van a equipar las instalaciones del Sistema DIF, así que dijo que el compromiso es generar mejores condiciones de vida.