¡Salen adelante! Rehabilitan planteles de la Región del Évora con renta de parcela escolar

Guamúchil, Sinaloa.- El sistema de parcelas escolares que fue creado hace décadas sigue funcionando en algunas comunidades de la Región del Évora y con el regreso a las aulas el poco recurso que se recibió o se recibirá se está utilizando para rehabilitación de planteles.

En dos de las escuelas de la Zona 049 se reciben recursos de la renta de parcela, confirmó la supervisora Luz Edith Márquez. Las comunidades en donde se han utilizado los recursos son La Escalera y Los Chinos.

La supervisora informó que aunque el ingreso es muy poco, sí le han estado apoyando en rehabilitación de algunas aulas y baños.

Al ser Mocorito el municipio de la región del Èvora con el mayor número de comunidades, de las 17 escuelas que registran parcela escolar solo seis de estas han hecho uso de los recursos, informó la supervisora de primarias estatales de la Zona 013, Gladys Fuentes.

El monto del recurso que se destina de parte del ejido a beneficio del plantel varía en cada escuela. De acuerdo a la información recabada, en lo general es bajo el porcentaje que se destina. En promedio son entre 7 mil a 15 mil pesos los que reciben las escuelas de manera anual.

Una de las causas por las que algunas escuelas no hacen uso de los recursos es porque las tierras ya no son productivas, no se logran rentar o no se utilizan.

Leer más: ¡Excelente! A la baja los contagios de Covid-19 en Cerro Agudo, Mocorito por vacunación

Ante la escasez de recursos, para los directores y padres de familia representa un aliciente el poco recurso recibido este año. Lo que se pudo conocer es que el recurso ha sido utilizado en lo más necesario, como los sanitarios y reparaciones. Hoy más que nunca el sistema de parcela escolar está funcionando para beneficio de una escuela, sino es un apoyo a la comunidad, y será a través de un informe anual que se rindan cuentas ante la Sepyc y el ejido de la aplicación de los recursos.