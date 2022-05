Salida de Cuen no afectará el actuar en el Congreso: Diputado

Guamúchil, Sinaloa.- Respetuoso de la decisión tomada por el gobernador del estado en cuanto a la suspensión de Héctor Melesio Cuen Ojeda como secretario de Salud en el estado, el diputado morenista, Feliciano Castro Meléndrez, se dijo confiado en que esta situación no traerá repercusiones ni dentro del Congreso, ni al partido de Morena.

Sin afectaciones

Castro Meléndrez destacó que es facultad del gobernador del estado el remover del cargo a quien considere necesario, destacando que lo que sucedió con Cuen no tiene tintes políticos.

“No es una circunstancia de cálculo político, sino una decisión que el gobernador planteó en el marco justamente del combate a la violencia y de generar un ambiente de apoyo al ejercicio de la libertad de expresión, y que desde el propio gobierno se pueda predicar con el ejemplo de que no habrá ninguna acción en contra de los periodistas en función de algún comentario o alguna nota.”

Aseguró que en el Congreso se ha logrado establecer una circunstancia de hacer del diálogo y del entendimiento democrático las rutas a seguir, y destacó que hay una muy buena relación entre todas las fuerzas, pese a las diferencias que puedan existir.

“Esto no quiere decir que no tengamos diferencias, pero tenemos la capacidad y la sensibilidad, todas las fuerzas, para tratarlas, no hay ningún problema.”

En cuanto a la perspectiva que se pueda tener de Morena ante la determinación tomada por el gobernador, el diputado descartó que pudieran tenerse consecuencias como partido o perder confianza y credibilidad.

“Morena es la ciudadanía en movimiento por la transformación de Sinaloa y del país. Estamos convocados a generar una transformación que signifique desde la cultura, hacer otra política.”