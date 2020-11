Salvador Alvarado cuenta con un menor rezago en servicios públicos

Guamúchil, Sinaloa.- Las Zonas de Alta Prioridad (ZAP) normalmente se dividen en urbanas y rurales. Ante esto, el encargado del área de Desarrollo Social del municipio de Salvador Alvarado, Luis Antonio Higuera López, señaló que en este municipio se cuenta con solo tres ZAP en lo urbano, y ante esto Salvador Alvarado se convierte en el municipio con menos rezago en cuanto a servicios públicos en la región del Évora.

Aseguró que se cataloga como ZAP a una parte de la colonia Pedro Infante, también a otro sector de la colonia “Maquío” Clouthier y por último en la colonia Renato Vega.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“En la última actualización de las ZAP fueron esas tres las que quedaron, hay otra parte en la Zona Industrial pero no hay casas habitadas, por lo tanto, no la consideramos”, citó.

El director de Desarrollo Social dijo que en los últimos años en estas tres zonas es a donde se ha estado destinando el recurso, porque los mismos programas que había antes en su regla de operación traían esa condicionante, de que tenía que tener preferencia estas zonas.

“En estos momentos este programa ya no existe y el único programa que se maneja es del Ramo 33. Cuando nos llegan peticiones de estas áreas se atienden porque llevan prioridad, y atienden siempre y cuando sean peticiones de obras viables, porque si solicitan ampliación de obra eléctrica, de drenaje o pavimentación en una parte donde no haya viviendas no se puede atender. Hay que cuidar esos detalles, de que el costo-beneficio sea más alto el número de beneficiarios.”

Destacó que el fundamento principal de las ZAP es que haya carencias en servicios públicos, ya sea de agua potable, de drenaje y electrificación.

“Como son colonias viejas, vamos a decirlo así, hay muchas áreas que no están habitadas, sobre todo la Pedro Infante y la ‘Maquío’ Clouthier, porque la Renato Vega prácticamente ya está toda habitada.”

Informó que en la colonia Renato Vega gracias a los programas que se han implementado se les alcanzó a atender casi al 100 por ciento en cuanto a los servicios básicos. Aun así, es de las colonias que cuenta con un rezago en servicios.