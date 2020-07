Salvador Alvarado no ha presentado pérdidas de empleos en pandemia

Guamúchil, Sinaloa.- La mayoría de los empresarios del municipio de Salvador Alvarado no recortaron personal sino que mantuvieron su punto de equilibrio y en algunos giros se registraron mayores ventas, informó el director de Promoción Económica, Christian Josué Zavala Obeso. Este es el reporte que se tiene hasta el momento.

"Nos platican que no han tenido pérdidas de empleo, no han recortado, han mantenido su punto de equilibrio e incluso algunos ven una situación atípica porque les ha repuntado la venta en comparación con otros años. Han tenido ventas más altas, esto se atribuye a que el dinero se ha quedado aquí ya que antes una parte de la población se trasladaba a otras ciudades como Culiacán para realizar compras y ahora no, al parecer se ha comprado más aquí".

El directivo informó que en el caso de los giros de la Construcción y Ferretería los empresarios señalan que ellos creen que este aumento en las ventas se debe a que las familias aprovecharon el confinamiento para remodelaciones y mantenimiento a las viviendas. "El dinero que estaba destinado para otra cosa le dieron ese uso", explicó.

Resumió que en términos generales en el sondeo realizado con el sector comercial y empresarial se ha encontrado que los propietarios han mantenido el punto de equilibrio o han superado sus ventas.

Señaló que esto también es resultado de acciones extraordinarias como trabajar en domingo o la aplicación del servicio "ordene y recoja", entre otras estrategias.

Pero para los que no les fue tan bien, el municipio cuenta con algunas propuestas, una de las cuales ya está en funcionamiento; la convocatoria del Programa de Reactivación Económica, la cual consiste en créditos de hasta por 5 millones de pesos. Zavala Obeso comentó que ya sean registrado varias personas interesadas por el apoyo.

Pero en un panorama más general, cuáles son las estrategias para la recuperación de los empleos ante la dramática cifra de la pérdida de más de 19 mil empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Al respecto el Director del Sistema Estatal del Empleo, Arturo Torres Sato, informó que en esta nueva etapa no se traen los mejores números y continúa el efecto negativo pero ya arrancó el proceso de contratación de personal y se tienen vacantes para cubrir las solicitudes que reciben cada semana.

"Estamos recibiendo de manera semanal entre 450 a 500 solicitudes. Nuestra preocupación era que no tuviéramos vacantes para cubrir pero si se está teniendo respuesta de parte de las empresas".

Torres Sato destacó que el uso del servicio del empleo por plataformas digitales repuntó, lo que les permite tener una mayor capacidad de respuesta con los solicitantes.

Además de las jornadas presenciales del empleo el directivo estatal informo que que como parte de las estrategias en esta nueva normalidad llevarán a cabo ferias virtuales y se continuará con la promoción del esquema de inversión para atraer más empleos y con ello mayor capacidad de contratación.

