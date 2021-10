Salvador Alvarado no realizará el Festival del Día de Muertos este año ¿Por qué?

Sinaloa.- Debido a que a está administración le quedan solo unos días para que culmine con sus labores, el Instituto Municipal de Cultura de Salvador Alvarado, no podrá realizar el desfile de Día de Muertos.

Oralia Castro, directora de este instituto, confirmó que son muchos los trámites que se deben hacer y que el tiempo es insuficiente para realizar este desfile.

"Cuándo nosotros realizamos la última edición del Festival del Día de Muertos fue en el 2019, bajamos un recurso importante a través de la Secretaría de Cultura y conseguimos el patrocinio de una fundación, así logramos hacer ese evento. Sin embargo el compromiso con la Secretaría de Cultura en trámites es un proceso de meses“, mencionó.

Explicó que en esta ocasión se les dificulta el poder realizar este evento debido a que se acerca la entrega-recepción porque ellos no pueden entregar compromisos a la siguiente administración y menos con algo que no les compete y que no esta en su autoridad operar.

"El festival se debe iniciar un día primero de noviembre y nosotros ya no somos autoridad en esa fecha y las personas que entrar no podrán coordinar algo que desconocen en todos los sentidos", detalló.