Samuel López Angulo renuncia a su registro por la alcaldía de Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Esta mañana en una rueda de prensa Samuel López Angulo, ex dirigente del Módulo de Riego 74-2, dio a conocer que renuncia a registrarse como precandidato a la alcaldía de Salvador Alvarado, por motivos de salud, por ende, buscará recuperarse como se debe.

Comentó que tras haberse contagiado del coronavirus, mejor optará por recuperarse al 100 por ciento dado a que por motivos de las secuelas que está pandemia le dejó a su salud, no se ha podido recuperar, es por ello que tomó la decisión de no registrarse.

“Tome la opinión de los médicos que me han atendido y ellos han considerado que tenga reposo y con el tipo esas secuelas van a ir disminuyendo, para mí no es fácil tomar esta decisión, pero por mi familia y amigos he decidido no participar”, comentó.

Añadió que pese a no registrarse, se sumará a quien sea el candidato o candidata que se designe en el Partido Institucional Revolucionario (PRI), destacó que se contará con su apoyo.

Samuel López, expresó que primero está la salud antes de cualquier otra cosa. “Valoro que la gente me ha motivado en este proyecto importante pero también hay que reconocer en sentido importante de que primero es la salud”, finalizó.

