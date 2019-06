Sanción para productores que agarran agua sin permiso

Angostura, Sinaloa.- El Módulo de Riego V-II va a sancionar a productores agrícolas que lamentablemente agarraron agua sin permiso para regar sus cultivos correspondientes al periodo de siembra primavera-verano, y debido a esto complicaron la distribución del vital líquido para los riegos que se dieron en el ciclo otoño-invierno.

Óscar Inzunza Inzunza, presidente del módulo, señala que descubrieron que un total de 800 hectáreas fueron regadas fuera de tiempo y no tenían por qué agarrar agua que no les correspondía, pero tras una investigación más a fondo se percataron que 300 hectáreas se regaron con apoyo de pozos particulares, por tal motivo estos agricultores no serán objeto de alguna sanción, pero los productores de las 500 restantes sí sufrirán las consecuencias, ya que tomaron el vital líquido sin autorización y pusieron en serios predicamentos al módulo, que tuvo que comprar agua para sacar adelante el ciclo.

“Nosotros no teníamos ningún compromiso con los que sembraron de primavera-verano, y los que tomaron el agua sin permiso y generaron problemas en los riegos del ciclo otoño-invierno sí van a tener consecuencias”.

“Por el momento no sabemos cuáles serán las sanciones que les aplicaremos, pero seguro van a ser ejemplares, para que a la próxima acaten las disposiciones”, afirma Óscar Inzunza. Por cierto, el módulo tuvo que comprar 20 millones de metros cúbicos más para atender la demanda del maíz sembrado.