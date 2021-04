Sancionan a 20 personas en Salvador Alvarado por tirar basura clandestinamente

Guamúchil, Sinaloa.- De enero a lo que va de este mes de abril, desde que se implementó la Policía Ambiental en Salvador Alvarado, se han logrado amonestar, multar o detener a 20 personas detectadas tirando basura en distintos puntos del municipio, así lo dio a conocer Karina Camacho Mejía, coordinadora de Ecología municipal.

Camacho Mejía explicó que, de esas 20 personas detectadas causando daños al medio ambiente, 3 de ellas fueron amonestadas, otros 3 más cumplieron con un arresto y 14 recibieron una multa, la cual varia de los mil 300 a 2 mil 600 pesos, por lo cual ha funcionado muy bien este programa de la Policía Ambiental lanzado a mediados de enero del presente año.

Informó que hasta el momento tienen ocho puntos detectados, donde las personas arrojan escombros, basura, animales muertos, sustancias fétidas o tóxicas, en las cuales destacan la colonia San Pedro, Las Garzas, Cuauhtémoc, el camino que va por la orilla del canal la carretera Guamúchil-Angostura hacia el fraccionamiento Las Garzas.

Además del camino al fraccionamiento Las Torres hacia la Presa Eustaquio Buelna, el camino que conduce de Praderas, Valle Bonito hacia Tultita y atrás de las Fuentes. Ante esto hizo un llamado de conciencia a las personas para que tiren la basura en el Basuron Municipal, que ahí es el lugar correcto, donde pueden depositar cualquier basura o desecho.

Dio a conocer que la ciudadanía ha tenido muy buena respuesta en reportar al 911 los casos de las personas que tiran basura, los cuales son atendidos a la brevedad, por ello los invitó a que sigan denunciando para acabar con esas acciones erróneas para la salud de los ciudadanos.

La coordinadora de Ecología dijo: “Esperamos que en algún momento no tengamos denuncias, no haya personas que cometan estos daños que afectan al medio ambiente y no tengamos que recurrir a multar a las personas”.