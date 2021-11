Sancionarán a faltantes a la sesión de Cabildo de acuerdo a la ley, señaló alcaldesa de Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Debido a que en la sesión de Cabildo celebrada el pasado 10 de noviembre, en el Pueblo Mágico de Mocorito no hubo quórum, porque no se presentaron algunos participantes, la presidenta municipal María Elizalde Ruelas, expuso que aún no se tiene claro cómo se sancionará, no obstante, se apagaran lo indique la ley.

Comentó que hay un reglamento que indica que todos los participantes de Cabildo deben asistir a las reuniones, y a pesar de ello por segunda ocasión consecutiva hubo poca asistencia en la reunión que se celebró el día de hoy, por lo que es necesario detenerse a analizar la situación y ver de qué manera se dará solución. “Habría que revisar qué procede”, externó.

Expuso que tanto ella como los demás funcionarios tienen un compromiso con el pueblo y es lamentable que esta importante reunión se haya festejado con poca asistencia

“Me hubiera gustado que hubieran estado todos, porque esta es una obligación y una responsabilidad de todos”.

Aclaró que la asamblea celebrada el día de hoy de igual manera se llevó a cabo con poca asistencia, no obstante, aseguró que a pesar de este obstáculo se llegó a una decisión, la cual viene a beneficiar a los mocoritenses con el 80 por ciento de descuento en los pagos de predial urbano por el Buen Fin.