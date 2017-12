Sancionarán la venta de pirotecnia a menores

Guamúchil, Sinaloa.- Pese a que los juegos pirotécnicos son de alto riesgo, decenas de personas, en su mayoría niños, hacen uso de ellos, por ello el coordinador de Protección Civil en Salvador Alvarado, Luis Alberto Gastélum Camacho, mencionó que buscarán que no se venda pirotecnia a menores de edad, ya que solo se debe de dar ese servicio a mayores de edad.

SANSIONES.

A pocos días de que se lleguen las fechas decembrinas, se pueden observar niños en las calles con luces de bengala o pirotecnia que producen destellos, por ello es que se va a iniciar con una campaña para prevenir la venta de pirotecnia de gran proporción, que realicen truenos fuertes, sin embargo, solo se estará permitiendo la venta de pura luz, ya que se busca prevenir incidentes, mencionó.

En cuanto a las sanciones que se estarán llevando a cabo, el coordinador de Protección Civil señaló que a quienes vendan detonantes fuertes se les aplicarán sanciones en cuanto al decomiso de mercancía, así como multas.

“Obviamente las personas deben de tener permiso para la venta, y éste nada más lo da la Sedena, se van a estar retirando y prohibirán que vendan detonantes mayores, solo se dejará que vendan luces y pirotecnia que no explota, que inclusive puede salir hacia el aire, pero se debe de tratar de tirarlo en un lugar solo”, dijo.

DAÑOS QUE CAUSA.

De igual manera, hizo hincapié en que tanto los vendedores como los consumidores deben de tener la responsabilidad sobre la pirotecnia, ya que utilizar detonantes muy fuertes podría ocasionar quemaduras de segundo o tercer grado, inclusive hasta amputaciones de una parte de su cuerpo. Asimismo, explicó que el año pasado hubo una baja en ese tipo de percances, no obstante, el antepasado fue donde hubo personas con quemaduras, por ello es que continuarán con una venta controlada en el municipio.

PREVENCIÓN.

Por último, Luis Alberto Gastélum Camacho dijo que una de las recomendaciones principales es que los papás no traten de comprarles a los niños pirotecnia fuerte, ya que entre menos hagan consumo de ella, los vendedores menos tendrán ese tipo de productos. Puntualizó que es importante que los vendedores no les entreguen pirotecnia a los niños si no van acompañados de alguna persona mayor de edad.