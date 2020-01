Sanidad Vegetal está muy atenta a las fumigaciones aéreas

Angostura, Sinaloa.- Con el firme objetivo de evitar que sucedan daños a raíz de una mala aplicación de algún agroquímico, la Junta de Sanidad Vegetal del Valle del Évora está muy al pendiente del trabajo que realizan los aviones fumigadores, más ahora que la actividad del campo se empieza a incrementar en el municipio de Angostura y otras partes de la región del Évora.

Mario Urías Cuadras, presidente de la JLSVVE, manifiesta que en cada ciclo siempre están muy vigilantes y al pendiente de esta actividad, a la cual recurren muchos productores para fortalecer sus cultivos y liberarlos de algunas plagas.

Además dice que para llevar a cabo este trabajo los pilotos y las pistas de aviones fumigadores deben de tener un permiso vigente expedido por varias dependencias dado al tipo de productos que están manejando, que en un momento dado pudieran ser peligrosos si llegan a caer en lugares donde no está la parcela.

“Nosotros como Sanidad Vegetal siempre estamos atentos a las fumigaciones y al uso que le dan los productores al envase de agroquímico que van desocupando, pues tenemos un convenio con la mayoría de las pistas donde ellos los recolectan y ya después nos los hacen llegar.

Por fortuna hoy no hemos tenido problemas, pero en años anteriores se han presentado situaciones que el insecticida aplicado ha dañado a cultivos que están por un lado, pues son susceptibles a ese producto. Se le recomienda al piloto que antes de hacer la fumigación revise bien las válvulas de aspersión para que no tire de más, y que tampoco cause daños, pues muchos predios están muy cerca de algunas casas y eso sí pudiera ser peligroso”, expresa Mario Urías.