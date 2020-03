Saúl García se perfila como tesorero del Módulo de Riego 74-1

Angostura, Sinaloa.- Si las cosas no cambian de última hora, Saúl García se convertirá por planilla de unidad en el tesorero del Módulo de Riego 74-1 de Angostura, pues ya entregó todo lo requerido en la convicatoria y no se ve que algún otro usuario esté interesado en participar en el proceso de elección, pero claro, todavía no puede cantar victoria dado a que faltan algunas horas para que oficialmente se cierren los registros.

En plática con los medios de comunicación, Saúl García, dio a conocer que le agradece a Dios por esta oportunidad que se le está presentando, ya que su principal objetivo es seguir aportandole al módulo para que se mantenga por el camino del desarrollo como hasta hoy se ha venido dando.

Cabe resaltar que Saúl García, en la actual administración que todavía encabeza Wilfrido Bejarano Lerma, le tocó desempeñarse como secretario administrativo y ahí obtuvo todos los conocimientos necesarios que garantizan su buen desempeño como tesorero del organismo, claro, de llegar a ser el tesorero.

Momento del registro. / Fotografía: EL DEBATE

Lo que hemos logrado en este periodo es histórico y queremos seguir dandole beneficios a los usuarios".

"Cuando asumimos la responsabilidad el módulo estaba mal pero hoy la realidad es otra, las finanzas están sanas, se ha visto el cambio. Nosotros vamos a trabajar sin distingo, sean agricultores grandes, medianos o pequeños.

Los tres años que estuve en apoyo a la administración me dio el conocimiento para hoy aspirar a ser el tesorero, pues me siento capaz y con mucho ánimo para desempeñar el cargo.

Al parecer estamos logrando la unidad pero todavía no podemos cantar victoria, ya que faltan algunas horas para que se cierren los registros de planillas y pues hay que esperar al tiempo", manifiesta Saúl García, candidato a tesorero del Módulo de Riego 74-1 de Angostura.