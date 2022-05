Se abre módulo de regularización de autos Chocolate en Guamúchil

Guamúchil Sinaloa. Al igual que en en otras ciudades se abrió también en Guamúchil el módulo de regularización de vehículos de procedencia extranjera en el cual se está otorgando información del trámite a realizar para aquellas personas que sean beneficiadas de este programa de gobierno federal.

Al módulo de atención a la ciudadanía asistió el titular del sistema de Administración Tributaria del Gobierno del Estado de Sinaloa, Óscar López Barraza, quién estuvo muy atento a los trámites y el personal encargado de elaborar el paquete de cada beneficiario.

El funcionario dió a conocer que el módulo consiste en que una ves que ya se realizó la cita a través de la plataforma de internet, regularizaauto.sspc.gob.mx , se verifica el vehículo y una vez que si tiene el perfil para ser regularizado aquí mismo lo emplacamos, el vehículo llega siendo extranjero,lo hacemos Mexicano, y posteriormente sinaloense, ya con sus placas puede circular en todo México, incluso en el extranjero.

Requisitos para regularizar

1- Comprobante de domicilio

2- Poliza de seguro vigente

3-Titulo o factura del vehículo

4-Manifuesto firmado

5-Recibo de pago del SAT sellado por el banco

7-Identificación oficial

8-Foto impresa del número de serie del vehículo

9-El vehículo que se quiere regularizar

El pago son 2 mil quinientos pesos por el recibo de regularización , más 2 mil seiscientos de emplacado, pero al monto de lo de placas el Gobierno del Estado está aplicando el treinta por cierto de descuento, en total terminaría un aproximado a los 4 mil seiscientos pesos, más adicionalmente los gastos de seguro de daños a terceros en caso que no se tenga.

El día de hoy hay agendadas veinte citas, se espera para la semana que entra se estén sacando hasta cincuenta vehículos por día, comentó el funcionario estatal que en total, solo de Guamúchil son setecientas citas la que hay actualmente, y para el fin de Mayo tal vez tengamos unas 2 mil.

"Por el momento no tenemos un padrón de cuántos vehículos hay, nos han preguntado mucho a nivel estado de cuántos vehículos vamos a regularizar, no tenemos un padrón bien definido por qué no hay ningún registro de esos vehículos, pero afortunadamente, ya con el sistema que tenemos vamos a tener un promedio de cuántos vehículos vamos a regularizar de aquí al 20 de Septiembre de este año, que es cuando termina el decreto federal" puntualizó el titular del Sistema de Administración Tributaria del Gobierno del Estado de Sinaloa.

El funcionario indicó, que por lo pronto, los ciudadanos de Mocorito y Angostura tendrán que asistir al módulo ubicado en Salvador Alvarado.

También comentó que se está haciendo un convenio con las principales aseguradoras, para tener un precio muy bajo de una póliza de seguro que sea una que esté registrado en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Para evitar el riesgo que no sean aseguradoras que no estén registradas en esta comisión, ya que se han tenido muchas quejas por ciudadanos que no les han respondido en casos de siniestro.

Por último recomendó a los ciudadanos que no se dejen engañar por tercers personas, y que todo el trámite de citas es gratuíto.