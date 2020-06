Se acerca el cambio de Secretario General en Stasasa

Guamúchil, Sinaloa.- El cambio del Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, ya se acerca pero aún no se ha anunciado de manera oficial fechas para la convocatoria del proceso de renovación de la dirigencia.

Lo único que se pudo confirmar con la líder sindical Yuriria Zepeda Corrales, es que su período finaliza en la primera quincena de julio del presente año. Se limitó a informar que espera tener una reunión esta semana con el gremio para abordar el tema referente al proceso de cambio y que en su momento se informará sobre todo lo referente al tema.

Pero el tiempo vuela y los nombres de aspirantes aún no se destapan a pesar de que ya faltan menos de 15 días para que la actual líder culmine su periodo.

Una de los temas que deja pendiente es el ajuste del periodo de dirigencia del sindicato con el periodo que rige la administración de gobierno, una gestión que no se logró concretar y que aunque hubo las intenciones la realidad es que ahí quedó con una meta futura.

En las próximas semanas los nombres estarán surgiendo para suceder a Zepeda Corrales, quien en reiteradas ocasiones afirmó que no buscaría postergarse en el cargo por lo que se descarta como candidata pero no hay que precipitarse y no perder de vista el proceso de renovación que se avecina.

