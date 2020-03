Se agotaron cubrebocas y gel antibacterial en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- No hay cubrebocas ni gel antibacterial en las farmacias de la ciudad y tiendas departamentales. Esos son los dos principales productos que se agotaron desde que se registraron las compras de pánico en Culiacán, así lo confirmaron las empleadas de diversas sucursales y gerentes de tiendas.

Se informó que desde hace una semana y media aproximadamente, las ventas de dichos productos se han incrementado. "Y así como van llegando los nuevos pedidos se van acabando de manera muy rápida", dijo una de las empleadas de una farmacia del centro.

En la visita a varias sucursales, se informó que otro de los productos que también se han agotado son sanitizantes y la venta de alcohol se ha incrementado.

Ante el impacto que ha causado el anuncio de casos de coronavirus en Sinaloa, como el de Culiacán, en Guamúchil la ciudadanía se prepara. En las opiniones recabadas a las personas que transitaban en el centro de la ciudad, se pudo conocer que las medidas que se están tomando en casa son la limpieza y la higiene, comentó la madre de familia Reyna campos.

Por su parte la señora Alejandra García, mencionó que se mantiene la limpieza, el lavado de manos y el uso del cloro.

Una de las medidas importantes que se están tomando en una de las tiendas departamentales del centro, es que se están desinfectando "los carritos" qué utilizan los clientes.

Además se les brinda gel a quien va ingresando, se están desinfectando las bandas de las cajas y el personal que atiende los clientes se está desinfectando las manos cada cuatro horas, pero también la asistencia a eventos concurridos se han reducido en algunas familias, como la salida a la playa para esta temporada de Semana Santa.

Tal es el caso de la madre de familia Mirtha Acosta, al señalar que el riesgo el coronavirus no es un juego y se tiene que tomar conciencia, seriedad y responsabilidad. "No vamos a ir a la playa este año y estoy tomando la medida de que mis hijos no anden mucho la calle. Así como las medidas de higiene".

Sin embargo no todos están considerando la precaución de no ir a la playa. En algunas tiendas departamentales ya se están incrementando las ventas de artículos de playa, así lo confirmó uno de los gerentes de una reconocida tienda de autoservicios: "parece que la gente se está preparando más para ir a la playa que para el coronavirus", dijo.