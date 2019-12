Se agudiza el conflicto de tierras en Angostura

Angostura, Sinaloa.- En el municipio de Angostura, en vez de irse solucionando poco a poco el conflicto de las tierras que prevalece en el ejido La Ilama las cosas lamentablemente se están agudizando, pues el grupo que siempre las ha trabajado, que se dice afectado, está desesperado y asegura que a la brevedad posible meterá maquinaria para empezar a sembrar.

Ante el riesgo que existe de que debido a tal acción se desate la violencia con los del sector contrario que lidera Sidronio Montoya Castro, el grupo de "Los Mayos", "El Pitón", "el Güerito Castro", "Nacho" Alcantar y compañía se reunió con la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez para solicitarle y exigirle que les proporcione elementos de seguridad al momento de que se vayan a iniciar los trabajos, de lo contrario la mandataria será culpable de lo que llegara a suceder.

En dicha reunión, el exalcalde de Angostura, José Ángel Castro Rojo, "El Pitón", externó que la alcaldesa no quiere agarrar la papa caliente que se está presentando sabiendo que no hay ningún impedimento legal para reprimir a mucha gente de no sembrar dicha tierra, los que tienen la concesión y el certificado parcelario.

"La verdad se está dando puerta a que en esto se haga un enfrentamiento, que corra sangre y después a lamentar, pero esto no debe de suceder dado a que el municipio es preventivo y ante cualquier situación que prevalezca se sabe hasta donde se puede actuar.

Hemos andado trabajando la tierra y la gente contraria va y los agrede, y después se culpan de que el tractor lo quiso atropellar, entonces yo creo que se debe de actuar en la prevención y actuar en casos de vandalismo, de ser necesario pedir apoyo a Seguridad Pública del Estado y a donde sea posible porque es su responsabilidad alcaldesa la tranquilidad y la paz en el municipio.

En esta situación, al dejar los nudos flojos, mire lo que está pasando, pues ahí vienen los de Cruz Blanca a manifestarse, según a reclamar la tierra, pero la realidad es que estas personas no tienen ningún derecho a hacerlo debido a que a ellos se les inmdemizó, se les liquidó el dinero por esas tierras pero viendo la coyuntura ahí vienen, pero no lo vamos a permitir y si el grupo de Sidronio así lo quiere no nos quedará de otra mas que entrarle a los golpes", expresa José Ángel Castro Rojo.

Por su parte, Alejandro Rivera comenta que han estado pasivos, actuando con cordura, esperando que las autoridades hagan lo que deben de hacer pero ya tienen más de 40 días y las cosas no avanzan.

"A nosotros, en una reunión de mesa de diálogo donde estuvimos como oyentes, cada dependencia federal nos informó que todo lo que está diciendo Sidronio Montoya Castro es falso, ya que está totalmente vigente la asamblea de noviembre del 206 así como los certificados, por lo tanto nosotros somos los dueños plenos de los terrenos hasta este momento y tenemos 13 años de posesión que nos avalan.

Aquí el asunto es que nosotros, por las cuestiones del clima, las tierras se beneficiaron y en los próximos días nos veremos en la necesidad de sembrarlas. Los del grupo de Sidronio en estos momentos están cometiendo un delito debido al lugar donde están, dentro de la parcela, y lo están haciendo para provocarnos.

Un buen número de personas en conflicto, acudieron a la reunión. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Yo invito a la presidenta municipal Aglaeé Montoya Martínez a que busque la forma y nos apoye para no llegar a enfrentamientos violentos que seguro van a pasar si nosotros entramos a trabajar las tierras. Que busca de alguna u otra forma ir a concientizar a estas gentes porque si no se hace las cosas se van a poner difíciles, es por ello que solicitamos que cuando vayamos a trabajar las tierras ya estemos protegidos por la seguridad, que no llegue cuando nosotros ya estemos siendo agredidos, pues estamos en nuestros terrenos, no estamos violentando nada y la verdad ya estamos muy cansados de la tanta habladuría ofensiva de Gaspar, ya nos cansó y eso no se vale, a ellos también hay que ponerles un correctivo, algo se tiene que hacer.

Aprovecho el momento para deslindarme de todo lo que le pueda pasar a Sidronio, ya que nosotros también tenemos enemigos que por hacernos un daño le pueden ir a hacer algo a él y culparnos a nosotros y eso no se vale", comenta Alejandro Rivera.

La alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez manifiesta que este grupo de productores está en su justo derecho de solicitar la presencia policiaca al momento de que se metan a trabajar las tierras y haremos lo propio ante el Gobierno del Estado para que entre la Policía Federal porque la Guardia Nacional no pudo, pues es algo que no le compete.

"Se que ambos grupos ya están cansados pero los exhorto a que en ellos reine la cordura y las cosas no se salgan de control, pero la verdad estoy muy desilusionada del grupo de Rogelio, Alejandro y José Ángel porque hace una semana habíamos tenido una reunión y habíamos acordado que buscaríamos una forma de negociación al interior para mantener la paz, pero con este acto se está viendo que no cumplieron, no tuvieron palabra porque yo les había dicho que asumía mi responsabilidad para trabajar el pro de esa negociación y por lo que veo se rajaron al decir que se van a meter a trabajar las tierras.

Ahora lo único que me obliga es a reforzar la seguridad para lograr mantener la calma y que no se den los hechos violentos, pero sí hace falta más conciencia por parte del otro grupo de poder colaborar. Aunque no se tenga la razón hay veces que lo más importante es conveniar, negociar para curar las heridas", dice la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez.