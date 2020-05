Se analizará el IPR para comprar maquinaria en Angostura

Angostura, Sinaloa.- Por muchos es sabido que a la dirección de Obras y Servicios Públicos de Angostura le urge contar con maquinaria en buen estado para cumplir cabalmente con las exigencias de la ciudadanía pero no se ha podido adquirir dado a que la Auditoría Superior del Estado le recomendó al Ayuntamiento no endeudarse ante Banobras, por tal motivo todo el proceso se detuvo.

Ante esta situación y la exigencia de las comunidades que cada vez reclaman rehabilitación de calles, mejor alumbrado público, recolección de basura, entre otros servicios de primera necesidad, el regidor de Morena, José Luis Beltrán Astorga, exhorta a la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez a hacer una revisión a profundidad en el presupuesto que se recauda del Impuesto Predial Rústico (IPR), pues de ahí se podrían destinar algunos cinco millones de pesos y hacer la compra necesaria.

"La Auditoría recomendó no adquirir deuda con cargo para pagarse poco a poco con el IPR para la adquisición de maquinaria pero no lo argumentó con algún documento del porqué esto, hubiera sido mejor que hubieran dicho que no se podía comprar con el dinero de este impuesto pero la realidad de las cosas es que sí se puede, lo que les dicen ellos es que no adquieran deuda porque para poder comprar maquinaria se necesitan algunos 10 millones de pesos, cosa que no se tienen o si se tuvieran implicaría que se agotara la mayor parte del presupuesto del IPR.

El auditor no puede prohibirte que te endeudes pero sí te puede orientar y recomendar algunas cosas si es conveniente o no pero hasta hoy no ha presentado algún documento que sustente el porqué no se puede comprar maquinaria con el IPR por eso están todo atorado.

La única sería que este año, que por ciento todavía no se ha autorizado ningún gasto del IPR y ya estamos a fines de mayo, podría que de ahí se programara tomar unos cinco o seis millones de pesos para comprar algunas maquinarias pero no hay nada resuelto.

La verdad hace mucha falta maquinaria en el Ayuntamiento, pues se necesitan dar mantenimientos a caminos, revestimientos, para la recolección de basura, mejorar alumbrados públicos, entre otras cosas y si se tiene no se paga un dineral a contratistas para que hagan estos trabajos", expresa el regidor José Luis Beltrán Astorga.

