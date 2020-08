Se aplicarán estrictos filtros de elegibilidad en Morena Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- La delegada del partido Morena en Sinaloa, Carol Berenice Arriaga García, expone en entrevista para EL DEBATE de Guamúchil cómo se va a evitar la adherencia de afiliados y candidatos con intereses y no con convicciones. Explica que se va a trabajar en la aplicación de “requisitos de elegibilidad”, ya que el partido ha crecido de manera exponencial, al pasar de 300 mil miembros desde su fundación, hasta haber logrado más de 30 millones de votos en las elecciones del año 2018.

¿Morena está siendo rehén de candidatos expulsados de otros partidos?

Te voy a contar un poco para poner en contexto, cuando fundamos Morena nosotros fuimos más o menos 300 mil personas. Hasta noviembre del año 2017 la cifra ya rebasaba los 3 millones 100 mil personas, es decir, una cantidad bárbara, y ahora sigue creciendo y creciendo el interés. En los comicios del año 2018 se tuvieron tan solo 30 millones de votos.

Obviamente hay mucha gente que se acerca por intereses y no por convicciones, pero también hay que reconocer que no por el hecho de que una persona sea fundadora te va a garantizar una moral probada. Por eso creo que es importante que cada quien tenga su expediente y que trabajemos en elaborar un tejido muy fino, para que haya filtros y tengamos estrictos requisitos de elegibilidad. Estamos en ese proceso de valoración.

¿Ha recorrido Sinaloa?

No, por la situación del COVID-19 lamentablemente no he podido recorrer los municipios en persona. He tenido reuniones con la militancia, pero no ha habido condiciones.

¿Qué sigue cuando haya condiciones para visitar los comités municipales?

Estamos contemplando una gira por el estado y crear una comisión de organización, porque hasta el momento en Sinaloa, al igual que en cuatro estados más del país, no tenemos comité ejecutivo estatal y no hay consejero.

Su nombramiento como delegada se percibió como una figura de unidad en Sinaloa, ¿cómo observa al partido?

Yo miro personas, no grupos, los grupos en Morena están prohibidos, y que quien quiere acercarse para beneficiarse del partido por los recursos está equivocado, porque precisamente es lo que estamos impulsando, una reducción en las prerrogativas del partido, porque Morena trabaja diferente.

¿Cuál es la reducción justa de recursos?

Nosotros propusimos aminorar hasta un 75 por ciento los recursos, porque consideramos que el sistema de partidos en México es muy costoso. Tenemos la democracia más cara del mundo.

¿Cómo llegará Morena al proceso electoral del año 2021?

Veo todos los elementos para que no solamente gane Morena en los comicios, sino que arrase. La mesa está puesta, sin duda hay ideales, compromisos, sensibilidad política, contacto con la gente, hay hartazgo de la forma en que se ha gobernado tradicionalmente.