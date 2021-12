Se aprueba solicitud de la construcción de un puente en La Ilama, Angostura

Angostura Sinaloa.- Con la intención de la construcción de un puente tipo vado en La Ilama que sin duda alguna es una de las necesidades más apremiantes con las que se cuentan como diversas obras, el director de Obras Públicas y Servicios Públicos solicitó ante el cuerpo de regidores de Angostura al celebrarse la sesión ordinaria número 06 se aprobará la solicitud, misma que fue aprobada por 7 votos a favor y uno en contra.

Por la falta de mayor información acerca de las obras, la regidora Miriam García, fue quien estuvo en contra aclarando no de dichas construcciones, si no de que no se haya cumplido con lo requerido.

El secretario del H. Ayuntamiento, Jesús Javier Sánchez Espinoza, minutos antes de su aprobación dio a conocer detalles de la solicitud donde destacó que la construcción del puente es con un monto de 300 mil 32 pesos con 42 centavos informando así que dentro de la solicitud se cuenta con la construcción de una barda en la escuela secundaria técnica número 39 en Protomártir con un monto de 308 mil pesos, así como la construcción del parque recreativo en la localidad Cerro De Los Sánchez.

Por su parte el director de Obras y Servicios Públicos, Jesús Miguel Angulo López, señaló que estas tres obras son muy importantes y de igual manera cuentan con un significado muy valioso, frase que mencionó en sala de cabildo.