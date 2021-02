Se busca habilitar escuelas de Sinaloa para atender a alumnos en riesgo

Guamúchil, Sinaloa.- Con el objetivo de dar acompañamiento más cercano a estudiantes del nivel de educación básica que han tenido mayores dificultades para aprender con la nueva modalidad a distancia, la Sepyc está buscando los mecanismos para atender a aquellos niños que están en riesgo de abandono escolar en el estado de Sinaloa.

El secretario de la Sepyc, Juan Alfonso Mejía López, abordó el tema durante su visita al municipio de Angostura ésta mañana. Dijo que se analiza la posibilidad de habilitar escuelas como Centros Comunitarios de Aprendizaje, que consisten en espacios presenciales para brindar tutorías “para que ellos niños que están en riesgo de abandono”, informó.

“No importa el semáforo, importan los niños”. Dejó claro que cuando se llegue el momento de instalar estos centros de aprendizaje, “no significa regreso ni reapertura, significa una estrategia específica para atender a la población en riesgo. No significa que el municipio tenga que estar en semáforo verde, porque no es el municipio lo que importa, no es el color lo que importa, lo que importa son los niños”, declaró el funcionario estatal.

Sobre la propuesta de la Sepyc para que se reglamente la operación de los centros comunitarios de aprendizaje a través de la comisión de salud, es que se le brinde la posibilidad a los docentes y a las instituciones educativas de poder contar con este mecanismo de atención y sobre todo brindarles una alternativa a las familias, destacó Mejía López.

Explicó que la asistencia a los centros no es obligatoria si no será voluntario tanto de parte de las familias como de los maestros, pero que hasta el momento la comisión de salud no ha dado respuesta y se sigue empujando con el trámite.

Lo que se plantea hasta el momento es brindar las tutorías dos veces por semana con un máximo de nueve alumnos por maestro, en un periodo de tiempo mínimo de 45 minutos. Y claro, acatando los protocolos de sana distancia, lavado de manos y medidas preventivas en las aulas e instalaciones.