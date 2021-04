Se compromete Liliana Cárdenas a construir baños y juegos para niños en parque de la colonia Victoria

Guamúchil.- La sociedad alvaradense decidirá en los próximos comicios electorales quien quiere que les represente, quien tiene la capacidad, la visión, el compromiso y sobre todo el empuje para que a Salvador le vaya bien, esta es y será una de las votaciones más importantes para la historia del país y en las manos de la ciudadanía está el tomar la mejor decisión.

Sin duda Liliana Cárdenas abanderada del PRI-PRD-PAN aspira a que el electorado le dé su voto de confianza por segunda ocasión, y en este sexto día de campaña desde muy temprano recorrió las colonias Las Fuentes, Fovissste, Loma Linda para concluir en la Colonia Victoria, donde sostuvo un encuentro con vecinos de ese sector.

Escuchando y atendiendo a los colonos que coincidieron en la necesidad de más pavimento, alumbrado público y la conclusión de la segunda etapa del parque de dicha colonia mejor conocido como “El Hoyo”, Liliana Cárdenas hizo compromisos importantes con los vecinos.

“Estuvimos caminando y buscando el encuentro con los ciudadanos donde sigue resaltando el tema del pavimento. En la colonia Victoria se tiene un parque que anteriormente me tocó hacer la primera etapa y me están pidiendo la construcción de sanitarios, juegos para niños y alumbrado, a lo que con mucho gusto me comprometo a gestionar esta segunda etapa, para que los vecinos de esta colonia tengan un espacio recreativo digno para convivir y realizar su deporte favorito” indicó Liliana Cárdenas Candidata a Presidenta Municipal del PRI-PRD-PAN.