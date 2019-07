Se cumplió su sueño y aún no lo puede creer

Guamúchil, Sinaloa.- María Guadalupe Santaolaya Sánchez ya no vive con temor de que se derrumbe el techo de su local. Y es que los techos estaban reventados y las varillas colgando por las malas condiciones en que se encontraba el mercado viejo. Ahora su vida ha cambiado... por fin tiene un local nuevo y todavía no se la cree, expresó la locataria.

La comerciante con más de 40 años comparte su historia del antes y el después de la remodelación del mercado viejo. Relata sus inicios en el negocio de venta de loza en un mercado que ya tenía más de 20 años de fundado. Es por eso que la petición más sentida era que lo remodelaran, porque las instalaciones necesitaban más que una manita de gato, pero fueron décadas de promesas.

“Administraciones pasaban y los presidentes no cumplían, por eso cuando nos visitó Carlo Mario muchos no creíamos que fuera verdad la obra de remodelación hasta que vimos los hechos. Y 40 años después se cumplió mi sueño”, expresó con una enorme sonrisa y una alegría desbordada, por ver realizada su ilusión.

Comparte cómo fue su primer día en su nuevo local después de nueve meses soportando frío y calor bajo una carpita de lona, cuando inició la obra de remodelación en el mes de septiembre del año 2018. Ahora inicia una nueva vida: un local con baño, piso y techo nuevo, instalaciones amplias y adecuadas y reja.

Al entrar a su local, María Guadalupe nos mostró con orgullo su segunda casa, donde pasa la mayor parte del día, junto a su esposo. La pareja de locatarios compartió su sentir por este cambio tan anhelado por años.

El primer día con local nuevo el panorama cambió. De los pocos clientes que tuvo salieron buenas ventas, y es que después de largos meses de espera bajo la carpa la pasaron muy mal porque había días que no vendían nada. Se regresaban con cero pesos en el bolsillo. Pero en su primer día de ventas los clientes llegaron y su semblante cambió.

“Me siento muy feliz, muy agradecida con esta obra, miro mi local y me siento contenta, ya mi vida es diferente. En los meses que duraron los trabajos había días en que me desespertaba porque no vendíamos nada y luego con el clima más nos bajaba el ánimo. Pero ya lo peor pasó y ahora estamos aquí, ni me la creo todavía”, expresó la comerciante.

La alegría compartida por María Santaolaya refleja el impacto que generó en la calidad de vida de las familias que se han dedicado a sostener sus negocios con esfuerzo. La pareja tiene buenas expectativas de que sus ganancias mejoren con el incremento de visitas, turistas y más clientes, que sin duda llegarán para conocer la nueva imagen del mercado.