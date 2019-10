Se debe acabar el fanatismo por el maíz blanco

Guamúchil, Sinaloa.- Como en esta temporada la madre naturaleza le jugó una mala pasada al campo al no proporcionar la suficiente agua esperada para garantizar un buen ciclo, los productores agrícolas de la región del Évora deben de acabar ese fanatismo que tienen por sembrar grandes superficies de maíz blanco.

Ante esta situación, Samuel López Angulo, presidente del Módulo de Riego 74-2 ubicado en Guamúchil, expresa que por diversos factores los hombres del campo ya deben de ir cambiando la manera de producción, ya que para el maíz no hay agua, además se está batallando mucho para su rentabilidad, por tal motivo ya se está volteando a ver al maíz amarillo, que pudiera ser una muy buena opción.

"A como están las cosas ahorita, sin presupuesto para su comercialización, el maíz blanco no es un cultivo rentable, sobre todo en zonas que no son de alta productividad. Considero que este grano sí se puede establecer en partes donde sí se da en gran medida su rendimiento aunque su margen de utilizada no sea tan favorable pero el gran volumen lo compensará, pero nosotros en esta zona difícilmente podremos aperar hoy con este cultivo, por eso hacemos el llamado a voltear a ver el cultivo del maíz amarillo, que tiene mucha demanda y en bien pagado.

Por su valor nutricional ahora están pidiendo que se de el maíz amarillo y creo que nosotros estamos en condiciones de generar un programa de siembra para este cultivo.

Aquí por la falta de agua tenemos que establecer también el cultivo del cártamo que ocupa poca agua y además es demandado por la industria aceitera, creo que este producto es otra buena opción en esta zona más ahora que los volúmenes de agua son muy bajos, pero también tenemos el garbanzo que desafortunadamente hay que decirlo hay una sobreproducción, hay mucho inventario en bodega y se corre el riesgo de que al final de cuentas valga muy poco y lamentablemente no sea redituable para el productor, que por lo que más pelea es por establecer maíz blanco, esto por la inercia que se tiene de años anteriores pero hoy el maíz amarillo es la mejor opción.

También está el trigo, que es un cultivo que tiene precio de garantía y encaja perfectamente bien en este lugar que es una zona fría.

La falta de agua nos inclina a tomar en cuenta a muchos otros productos que no solo sea maíz blanco, pues esa es la realidad que tenemos y hasta hoy estamos valorando lo importante que es cuidar el vital líquido, porque en años anteriores había agua, no se cuidaba, se derrochaba y aún así nos alcanzaba para el ciclo, pero hoy la historia es muy diferente y tenemos que generar otras condiciones en el sistema de riego para eficientar el uso del agua.

Si se logra un apoyo de un precio de inducción al cártamo, pues creo que por ahí nos iríamos y podría ser un cultivo alterno de reconverción exelente en esta zona, ya que la tonelada anda ahorita aproximadamente en 8 mil pesos la tonelada más el apoyo, si se logra claro, que ayudaría mucho a los productores, sobre todo en este primer año que se está impulsando porque el año que viene quien sabe qué irá a pasar porque las presas van a quedar vacías.

El maíz amarillo es también una buena opción, solo sería cuestión de buscar un híbrido que se acople a las condiciones climáticas de aquí, pues tiene buena demanda y así le quitaríamos mucha carga al maíz blanco y no se saturaría el mercado", detalla Samuel López Angulo, presidente del Módulo de Riego 74-2.