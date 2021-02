Se derrumba el proyecto de semáforos en la salida norte de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Se encuentra sin resultados el proyecto que consiste en la instalación de semáforos en algunos puntos estratégicos de la ciudad de Guamúchil, especialmente en la salida norte, donde se han registrado más accidentes de tránsito por el gran tráfico de vehículos y demás unidades que circulan por esta zona.

El edil Romeo Gelinec Galindo Inzunza declaró que el Gobierno Municipal de Salvador Alvarado realizó la solicitud de estos semáforos a la Dirección de Vialidad y Transportes de Sinaloa y posteriormente se aprobó a finales del año 2019 y se encontraba todo listo para instalarse.

Ante esta situación, el regidor afirmó que fueron puras promesas y que con el pretexto de la pandemia nada hicieron.

“Hay declaraciones de Feliciano Valle, el exdirector de Vialidad y Transportes de Sinaloa, también de Leobardo López Montoya, el delegado de Salvador Alvarado, y del mismo Carlo Mario Ortiz. Desde que entró la presidenta Pier Angely Camacho le he estado diciendo, pero ella dice que el exdirector de Vialidad y Transportes de Sinaloa no le contesta el teléfono. Si no le contesta es porque no le importa su puesto como delegado, porque andaba metido en política, y se comprobó porque se registró como candidato a diputado”, comentó.

Destacó que a Feliciano Valle lo único que le interesa es buscar otro puesto y crecer, pero no enfocado en el tema de Vialidad y Transportes.

Galindo Inzunza comentó que no solamente estaba contemplado un semáforo para la salida norte, sino que también por la calle Enrique Dunant y carretera a Mocorito se pretendía instalar otro, además en otros puntos que se consideran de peligro debido al alto índice de accidentes que se han presentado, pero ninguno fue concretado.

El funcionario municipal envió un mensaje a los ciudadanos del estado de Sinaloa invitándolos a que analicen bien por quién votar para que los representen, porque muchos de los funcionarios no hacen bien su trabajo porque están enfocados en su propio bien personal y en quedar bien con sus superiores y no piensan en quedar bien con los ciudadanos. “En ningún momento piensan en quedar bien con el patrón mayor, que es el pueblo”, finalizó.