Se desesperan por el retraso de obra

Angostura, Sinaloa.- Habitantes del campo pesquero Costa Azul se empiezan a desesperar, y no es para menos, dado a que se ha retrasado mucho el inicio de la obra de construcción de la línea de conducción del agua potable, la cual beneficiará a centenares de familias.

Ante esta situación, el síndico Remberto Montoya Castro manifiesta que se rumora que las autoridades municipales no han podido dar el banderazo de arranque debido a que no ha llegado el recurso del Gobierno del Estado para aplicarlo.

Nos comentan que según el dinero que se va a invertir, que son más de 3 millones de pesos creo, es del Gobierno Federal, y pues no ha llegado”.

“La gente está desesperada, porque todos los tubos que se consiguieron gracias a las gestiones de la alcaldesa Aglaeé Montoya, están amontonados en la sindicatura y no ven para cuándo los vayan a poner, a diario me preguntan, y yo les digo que la semana que entra, les doy largas, porque así me tienen a mí”, comenta el síndico.