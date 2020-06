Se desploma el sector pesquero en un 50% de Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- En estos momentos se desplomaron a más de un 50 por ciento las ventas de pescado en las Cooperativa Presa Eustaquio Buelna, informó el presidente de esa organización, Carlos Castro Montoya.

Además señaló que el levantamiento de veda no les favorecerá mucho porque el acceso a la presa está cerrado y solamente está disponible por el camino alterno que está ubicado muy cerca del fraccionamiento Las Torres de esta ciudad de Guamúchil.

Comentó que pese a contar con precios accesibles y más baratos que en otras partes, no han tenido buenos resultados en cuanto a la venta de sus productos.

“No hemos parado ni un solo día de trabajar pero nos ha afectado bastante la pandemia porque la ventas han bajado mucho más del 50 por ciento, más ahora que nos cerraron por el área del mirador, que es el acceso principal, se arregló por la parte de las Torres pero mucha gente no sabe”, comentó.

Detalló que esta situación les ha afectado mucho, que realmente lo han resentido y pese a eso ahí siguen tratando de salir adelante.

Las ventas aquí han bajado, se ha sentido un desplome muy serio”.

El presidente de la cooperativa de la presa está aquí, bueno, también dijo que los únicos días que se siente un repunte son los fines de semana, en especial el día domingo, pero los demás días de la semana se mantienen demasiado tranquilos.

Señalo que han estado en esta situación desde los primeros días del mes de abril hasta la fecha, lo cual indica que están por cumplirse los tres meses de estar con complicaciones de venta.

Expresó que no saben hasta cuándo estarán así y cuándo esta situación va cambiar por el problema de salud tan serio que hay y que les afecta.

Carlos Castro dijo que están vendiendo lo poco que capturan y lo que traen de fuera, que es la tilapia, la mojarra, bagre, carpa, entre otros productos, y comentó que los precios no varían mucho pero son más baratos que en otras partes.

Muy crítica es como describió la situación el señor Carlos Castro, debido a que el tema de salud no ha mejorado.

“Yo pienso que esto va a tardar porque es posible que el problema siga porque no está resuelto del todo y tardaremos en recuperar la cuestión de la economía y me imagino que así se encuentra mucha gente, no nada más nosotros.”

