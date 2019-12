Se detienen las obras de pavimento en Angostura

Angostura, Sinaloa.- Habitantes de diferentes comunidades de Angostura estaban felices por las buenas obras que se les estaban haciendo gracias al apoyo del Gobierno del Estado, pero de repente se desilusionaron debido a que los trabajos se pararon, y lamentablemente ya tienen varios días así.

La ciudadanía le pide a la alcaldesa tomar cartas en el asunto y que logre gestionar lo conveniente para que todo vuelva a la normalidad, pues de esta manera tendrían un gran regalo de Navidad.

Al conocer esta problemática Aglaeé Montoya Martínez, rápidamente se entrevistó con el secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Osvaldo López, y le pidió una explicación del porqué se detuvieron los trabajos, y la respuesta fue que lamentablemente esto se debió a que el Gobierno Federal no había mandado los recursos correspondientes.

“Reconocemos que dos obras están detenidas y esto es, por datos que me ha pasado el secretario de Obras Públicas, Osvaldo López, porque no le han estado cayendo al Gobierno del Estado los recursos del Gobierno Federal, pero son obras que al final de cuentas se van a terminar, y mi mensaje para la ciudadanía sería de que no se desesperen, pues yo creo que la próxima semana se reanudarán los trabajos.

Creo que la pavimentación de la calle 5 de Mayo, en Alhuey, nuevamente ya está en marcha, en tanto que la calle Emiliano Zapata, de la cabecera municipal, los trabajos los continuará el encargado la semana que entra, pues nada más está esperando a que le caiga el recurso del anticipo para reactivar todo. La verdad, no hay por qué desesperarse, yo confío en que luego todo volverá a la normalidad y los beneficiados tendrán su buen regalo de Navidad.

Si la ciudadanía angosturense ha esperado por varios años el que se les haga realidad la construcción de muchas obras que por diversos motivos han estado detenidas, y si se esperan hoy, que los trabajos ya están iniciados, un poquito no es nada.

El próximo año nosotros seguiremos trabajando duro para lograr más beneficios en todos los rubros posibles para Angostura, pues seguimos confiando en que vamos a concluir todas las obras que están en proceso y vamos a sentar las bases en la proyección económica del municipio, ya que tenemos como objetivo traer inversionistas para que generen empleos que necesita la gente angosturense, esto es lo que me tiene preocupada y ocupada”, afirma la alcaldesa.