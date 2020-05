Se detienen los cortes de luz en La Reforma, Angostura

Angostura, Sinaloa.- Sin voltear a ver las condiciones de vida de las personas que habitan los hogares, solamente analizando que el recibo de pago ya se les había vencido, la Comisión Federal de Electricidad empezó a hacer cortes de energía a diestra y siniestra en varios domicilios del campo pesquero La Reforma, Angostura pero gracias a la oportuna intervención de la alcaldesa, Aglaeé Montoya Martínez, esta acción se detuvo en tiempo y forma.

El síndico Emiliano Montoya Pérez externa que la alcaldesa, al enterarse de la situación donde muchas familias estaban siendo afectadas dado a que la contingencia provocada por el Covid-19 y la veda de las especies marinas ha paralizado literalmente la actividad económica en los ribereños, luego entabló diálogos con administrativos de la Comisión y logró detener los cortes, además hizo que en los hogares que ya no tenían luz se les volviera a reconectar y también se les diera una prórroga de tiempo para que más delante hicieran el pago correspondiente del recibo.

"Muchas familias la están pasando muy mal, pues no tienen trabajo ni qué comer, mucho menos para pagar el recibo, es por ello que la Comisión vino y empezó a hacer muchos cortes pero ya paró eso gracias a que la presidenta municipal habló con ellos y para beneplácito de los que ya se las habían cortado se la reconectaron en el mismo rato.

La gente no tiene dinero, está saliendo adelante a muy duras penas, y pues esperan con ansias la ayuda del Bienpesca que está por llegarles, según en estos días aterriza el apoyo que es de poco más de 7 mil pesos por ribereños, creo, además también ya viene el Empleo Temporal.

La intervención de la alcaldesa fue muy importante y benéfico para muchas familias, ya que les consiguió que la CFE les diera una prórroga de pago y gracias a esto siguen teniendo luz porque algunas familias tienen niños chiquitos y ellos son los menos culpables de la situación que se está viviendo con todo esto de la pandemia y la veda de las especies que han dejado sin trabajo a una gran cantidad de personas.

A diferencia de lo que se comenta en otras partes donde denuncian que se les incrementó mucho el cobro de luz en el recibo, aquí en La Reforma yo he platicado con varios y no sucedió tal cosa, los cobros vienen normales pero no pudieron pagar porque no hay trabajo de donde agarrar dinero pero afortunadamente con el acuerdo a que llegaron las autoridades y la CFE pararon los cortes y además se nos dará un prórroga, si no hubiera sido por la gestión de la presidenta decenas de hogares ahorita estuvieran sin luz y la gente batallando con el calor y los moscos", afirma el síndico Emiliano Montoya Pérez.

