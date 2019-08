Se encienden focos amarillos en los módulos de riego

Guamúchil, Sinaloa.- Ante las pocas lluvias intensas que se han presentado, los focos amarillos se encienden en los diferentes módulos de riego, debido a que las presas presentan muy bajos volúmenes de almacenamiento de agua, y si la situación no mejora en los próximos días el ciclo agrícola que viene tendrá muchos problemas para salir adelante en cuanto al abastecimiento del vital líquido para los productores se refiere.

Ante esta situación, el presidente del Módulo de Riego V-II, ubicado en el municipio de Angostura, Óscar Inzunza Inzunza, argumenta que la situación es preocupante pero por fortuna todavía no llegan al color rojo, pues falta mes y medio para que se termine el periodo de lluvias y las cosas podrían cambiar, más si se acercara por estos lados algún huracán.

“Al día de hoy sí es crítica la situación de la falta de agua, ya que el volumen en las presas está muy bajo, especialmente las del centro, las que nos dan el servicio a nosotros, como lo son la Adolfo López Mateos, la Sanalona, José López Portillo y la Eustaquio Buelna, de Guamúchil.

Si las lluvias no mejoran el panorama se va a poner complicado, de hecho a nosotros lo que nos vendría a salvar el ciclo agrícola es que se arrimara un huracán, es alarmante pensar en esto, pero los males también traen cosas buenas, y eso es que nos dejaría agua y la oportunidad de poder sembrar un cultivo rentable como lo es el maíz, el sorgo y el trigo.

Los que no son rentables son el garbanzo, el cártamo y el frijol, que se incrementaría su superficie siembra si no hay volúmenes de agua, pero habría que ver qué opinan los bancos financieros, si les convenga habilitar al productor para estos cultivos que no serían garantía de pago de avíos, por el costo tan bajo que tienen.

Lo que nosotros esperamos es agua, y esta tormenta tropical Ivo nos está dando un respiro, ahora habría que ver qué tanta captación tuvieron las presas, porque no había escurrimientos representativos”, expresa el líder agrícola.