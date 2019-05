Se forma el Consejo Ciudadano de Ecología del Évora

Guamúchil, Sinaloa.- Con la finalidad de implementar y proponer medidas en pro del cuidado al medio ambiente, se formó hoy el Consejo Ciudadano de Ecología Regional, con una amplia participación de los diversos sectores sociales, así como ciudadanos, docentes y funcionarios.

El presidente del Consejo, Bernardo Castro, expuso que la intención es "enlazarnos con las autoridades para que se cumpla con los trabajos a favor del medio ambiente, nosotros somos una señal de lo que está pasando pero no puede ser posible que sólo Ecoagro esté haciendo cosas se necesita que los ciudadanos y el gobierno se conjunten, para poder llegar a un proyecto de sustentabilidad".

El presidente informó que se van a formar subcomités en cada uno de los municipios, de Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado, para trabajar de manera constante ante las diversas problemáticas medioambientales en la región.

Están comprometidos por el medio ambiente / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Los tres principales ejes que dan sustento a este consejo son: contribuir a una mayor conciencia ciudadana, desarrollar proyectos viables y abordar la parte legal, para que la ciudadanía conozca toda la legislación respecto al medio ambiente y la sustentabilidad, que permita ejercer los derechos medioambientales, informó Rosa Armida Zayas, integrante del Consejo.

Los objetivos específicos son el desarrollar actividades sustentables en la ciudad y fomentar estas prácticas en las nuevas generaciones, crear espacios para el desarrollo de actividades sustentables en los planteles educativos, en todos los niveles de educación, llevar a cabo campañas de reforestación y promover la agricultura de traspatio.

A inicio del evento, cada uno de los participantes se presentó y expresó su sentir ante los problemas ambientales y él porque su interés de participar en este consejo. Algunas de las preocupaciones expresadas fueron el camino tan desastroso por el que vamos y la forma tan lenta en que se actúa para frenar el impacto de las actividades humanas e industriales en el entorno.

El profesor Álvaro Espinoza resumió en estas palabras el nivel de compromiso mostrado por los participantes, "me siento más obligado a hacer lo que no hice o hice mal, los que ya vamos de paso no hicimos mucho por este planeta y necesitamos contribuir a dejarles un mejor mundo a las nuevas generaciones".