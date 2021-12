Se forma el nuevo consejo de administración de transportistas del periodo 2021-2024 en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- En presencia de transportistas de todo el estado de Sinaloa está día, rindieron protesta las nuevas autoridades que formarán parte del nuevo Consejo de administración del Fondo Estatal de Autoseguramiento Interino del Transporte Campesino de Protección al Viajero y Daños contra el Tercero Responsabilidad Civil A. C.

En el evento estuvieron presentes los nuevos dirigentes, así como el nuevo líder Nacional de los transportistas Salvador Rivera Castañón, quien señaló que hasta el momento no se han obtenido buenos resultados debido a que no ha habido liderazgo de parte de Faustino Rivera, señaló que esta persona no ha trabajado en pro a los campesinos.

Asimismo, Rivera Castañón, señaló que se deslinda por completo de las acciones cometidas por Faustino Rivera que, solamente ha usado el nombre para ejercer una función pública y ha dejado de lado a los campesinos, que no se les brinda un apoyo real.

Por lo que solicitó al gobierno del estado que preste atención a este problema y se respeten los derechos de los campesinos, ya que se han pasado en alto y es necesario que venga un cambio que les favorezca y haga valer su facultad. “Le pido al gobierno del estado que le dé su lugar a los transportistas campesinos, que los respeten”, indicó. Aprovechó para agradecer el respaldo que le ha brindado el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, que le ha demostrado su apoyo.