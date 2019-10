Se instala el Consejo Municipal de Seguridad Pública

Mocorito, Sinaloa.- Partiendo del punto de que es necesario reconstruir la confianza de la población en la Policía, al igual que de la Policía en la población, en el Ayuntamiento de Mocorito se tomó protesta al Consejo Municipal de Seguridad Pública, integrado por funcionarios y representantes de diversos sectores.

El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Renato Ocampo Alcántar, manifestó que la realidad que se vive actualmente en la sociedad, es que la gente no confía en sus autoridades policiacas ni sus agentes, lo cual también ocurre al revés, motivo por el que se debe empezar un proceso de recuperación de la confianza, el cual ya lo han asumido desde hace algún tiempo y que se debe reforzar tras lo ocurrido el pasado jueves 17 de octubre en la capital del estado.

"Dejemos de decir 'jueves negro', es jueves 17 de octubre, lo que se vio es que pasaban y a los jóvenes les ofrecían 20 mil pesos para que se subieran a las camionetas y así causar intimidación", dijo.

Explica que con el tiempo se ha perdido el sentido de comunidad, pues ya no hay ese sentido de pertenencia a un barrio o un lugar y es por eso que ya la gente no protege a quien lo necesita, "tiene que ver con valores, respeto, convivencia, comunidad; tejer el proceso de recuperación de la confianza desde abajo, pero no lo lograremos solos".

El Director de Seguridad Pública de Mocorito Carlo Alberto Chávez García y el titular del SESESP, Renato Ocampo Alcántar. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Respecto al hecho violento del pasado jueves 17 de octubre, declaró que lo considera un hecho aislado, pues al final del día la sociedad se reposicionó y la gente de Sinaloa empezó a visulazar que la normalización de la violencia no es buena.

Por su parte, el director de Seguridad Pública de Mocorito, Carlo Alberto Chávez García, expresó que la corporación se ha enfocado en la reorganización de sus elementos para dar una mayor cobertura a los trabajos de patrullaje y vigilancia y así mejorar la seguridad para los ciudadanos, esto debido al bajo número que se tiene de elementos municipales, por lo que a pesar de ello, con la nueva estrategia de trabajo de 24x24 horas, se tiene un 36 por ciento más elementos por turno.

Asimismo, el presidente municipal, Jesús Guillermo Galindo Castro, dijo que se necesita de todos, especialmente de la ciudadanía para mejorar en cuestión de seguridad, pues gracias a algunos programas implementados por diferentes instancias, se han detectado focos rojos en el municipio en algunos aspectos, por lo que llamó a los integrantes del Consejo a que lo que se acuerde ahí no quede solamente en la foto, sino que con los acuerdos que se tomen en cada una de las reuniones se pueda hacer algo para darle seguimiento a los compromisos.

Además, indicó que tomando en cuenta la manera en que se está trabajando en la Dirección de Seguridad Pública, posiblemente se pudiera hablar de que el próximo año se tenga una Policía Turística en el Pueblo Mágico.