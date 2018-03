Se llegó la hora para los finalistas

Guamúchil, Sinaloa.- No hay tiempo que no se llegue ni plazo que no se cumpla, y hoy desde las 20:00 horas saldrán chispas en el choque final de la segunda temporada del Torneo Magisterial del Minisoccer del SNTE 53.



CBTis 45 y el representativo de la Escuela Secundaria Federal Uno se enfrentan en el choque por el título. Gran ambiente se espera en las instalaciones de la cancha futbolera del Residencial del Valle.

El duelo será a morir, por lo que en caso de empate en los tiempos normales, todo se definiría en tiempos extra o serie de penales.



El cuadro del CBTis llega a estas instancias con el ánimo por las nubes, después de eliminar en semifinales al fuerte equipo del Cobaes, que cerró como líder de la fase regular siendo un fuerte aspirante al título.La tropa capitaneada por César “Galleto” Soto dio el campanazo igualando 2-2 e imponiéndose después en serie de penales.

Por su parte, la Secundaria Federal Uno dejó en el camino en semifinales a la SNTE, al imponerse 3-1, gracias a par de anotaciones del refuerzo mocoritense Gilberto Bibriesca y uno de Carlos López.

Ambas escuadras llegan descansaditas y con sus rósteres completos, después de haberse suspendido la final el pasado fin de semana ante el permiso solicitado por la escuadra del CBTis 45.



La semana pasada se efectuó el choque por el tercer lugar, y SNTE-Diputado Silvino Zavala se alza con la victoria sobre Cobaes al son de 4-2, destacando Fredy Serna con par de registros. Por los derrotados descontaron Ricardo López y Jesús Osuna.



Hoy, en el acto de clausura, se premiará también al campeón goleador, Edson Valdez, y a Cristian Inzunza, el portero menos castigado de la competencia.