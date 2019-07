Se manifiestan agricultores para exigir un precio justo de maíz

Guamúchil, Sin. Esta mañana un grupo de agricultores se manifestaron afuera de las instalaciones de la bodega de acopio, en protesta porque es un abuso el precio que les quieren pagar por tonelada de cosecha dijeron los agricultores.

Los productores exigen un precio justo de 4 mil 200 pesos por tonelada de maíz. Porque con toda la cantidad descuentos que les quieren hacer vendrían obteniendo cerca de 3 mil 250 pesos.

Comentaron que en el municipio de Salvador Alvarado, son cerca de 400 personas en esta situación y "está otro grupo de nosotros mismos en Culiacán porque andamos tocando varias puertas", informó El agricultor José Inzunza.

Uno de los más afectados que tiene cerca de 1000 toneladas en esta bodega y que hasta la fecha no le han dado respuesta a su petición, acusó: "Es un robo esto, porque nos está haciendo cobros indebidos yo lo que quiero es que me pague el maíz. Me querían hacer una liquidación pero no la quise, de 68 mil 928 pesos, le pregunté de qué es y sabe que me contesta que es de esto y del otro , puras mentiras, este descuento es por maniobras y me faltan como 800 toneladas aparte de estas que liquidar. cómo es posible, cómo van a llegar al precio objetivo, nunca, no van a llegar ahí y se tiran la bolita", expuso el productor Encarnación Sánchez Beltrán.

En esta protesta participaron de productores de diversas comunidades de Salvador Alvarado, quienes dijeron sentirse engañados y abandonados ya que no han recibido apoyo de ninguna organización para que sean escuchados.

Y a pesar de que muchos ya habían tenido una mala experiencia con esta bodega dijeron que por necesidad y porque en otras ya no hubo cupo para recibirle sus cosechas, tuvieron que entregarlas aquí las cuales están en calidad de validadas porque no fueron contratadas.

Los afectados dijeron que al entregar sus sus cosechas les prometieron que serían contratadas, pero después le comunicaron que debido que se cerraron las ventanillas de contratación y estas quedarían por la libre.

Denunciaron que la mayoría de las bodegas no están cobrando pero Granos de Sinaloa si está aplicando cobros indebidos. Mencionaron que la empresa Jova es el peor, cobra 333 pesos por tonelada, mientras que otras no cobran, por ejemplo GRANIZA, ALMER, AARM, y el módulo 5-2 . "Es que esto no tiene lógica" reclamaron los agricultores.

Expusieron que sí gobierno del estado les dió permiso a las a los acopiadores para que compraron y los autorizaron es para comprar no para robar.

¿Quién le va a dar solución a esto? ¿Quién le va poner freno a Granos de Sinaloa, que no es la primera vez que lo hace?, cuestionaron los manifestantes.