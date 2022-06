Se manifiestan de nuevo viudas y ex policías de Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Viudas y ex policías del municipio de Mocorito pueblo mágico, se pronunciaron de nueva cuenta en contra del desacato que la autoridad municipal encabezada por María Elizalde Ruelas ha venido mostrando desde el inicio de su administración en el tema de la liquidación de los ex empleados del Ayuntamiento, y viudas de ex policías, el pleito legal de aproximadamente 7 años, así lo expresaron los ex trabajadores, y que a la vez hicieron público el desespero por la falta de atención al caso.

Los ex empleados del área de Seguridad Pública, han advertido a la autoridad municipal que de no hacer caso a sus peticiones y/o acuerdo de pago, tomarán medidas más fuertes, para ejercer presión.

Mencionó el grupo de demandantes, que le piden al gobernador Rubén Rocha Moya, que intervenga en este caso, que ya tiene tiempo y no ha habido respuesta favorable a los derechos laborales que les corresponde de acuerdo a la ley.

José Morín Ramos, abogado representante del grupo, comentó que de no hacer caso a las peticiones, la semana entrante se estaría estableciendo una demanda legal ante el Ministerio Público. Esto en caso que la edil mocoritense siga en la postura de incumplimiento y cerrada a un diálogo para darle solución al caso.

El litigante comentó que los delitos en los que presuntamente está cometiendo Elizalde Ruelas son, abuso de autoridad, obstrucción de la justicia, desacato a la autoridad, así como violación a los derechos humanos de las viudas y ex policías preventivos.

En reciente declaración, Morín Ramos agregó que se interpondrá una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por la violación a los derechos de los demandantes, con esto se vendría a reforzar la estrategia para que se cumpla la sentencia administrativa.

"Como servidora pública María Elizalde Ruelas está incurriendo en un indebido manejo de recursos y en un indebido ejercicio de sus funciones, ya que está causando un detrimento del erario público" agregó el abogado. Además comentó que este es un caso muy similar al de el ex alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

Hasta la fecha según los demandantes el adeudo por parte del municipio, a las viudas y ex policías es una cantidad cercana a los 11 millones de pesos, y se ha seguido un proceso desde el 2015.