Se manifiestan en ETI 87 por falta de basificación

Guamúchil, Sinaloa.- La trabajadora administrativa de la Escuela Secundaria Técnica número 87, ubicada en la Cuesta de la Higuera, Glennys Ibarra, denuncia afectación a sus derechos laborales, ya que a más de seis años de antigüedad desde el año 2014, no ha recibido su basificación.

La afectada expuso su problemática y señaló la falta de atención a su petición, por lo que después de años de recurrir a las vías formales y solicitar a los líderes sindicales el respaldo, la administrativa se manifestó afuera del plantel acompañada de un grupo de trabajadores administrativos y maestros.

"Mi conformidad es que no he sido basificada, me han estado prorrogando todos estos años. La respuesta que me han dado es que es una clave que está en proceso jurídico y que es una clave que fue abandonada en el Limón de Los Ramos por el profesor Ramón González Pulido. Tengo conocimiento de que no había tenido movimiento todo este tiempo y fue en diciembre pasado que ya tuvo movimiento. Pierdo muchos beneficios que tienen mis compañeros administrativos que son vacaciones, aguinaldo, no me los pagan completos, soy madre de familia, tengo tres hijos y no es justa ésta situación".

Personal alzó la voz en apoyo a su compañera. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

En su representación también estuvo presente la Secretaria General de la Delegación DII-245, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sección 27, María Paz, quien señaló que se sienten desprotegidos por sus líderes sindicales tanto a nivel regional como estatal, ya que conocen de la situación y no han hecho nada al respecto, acusó.

"Tenemos un sindicato que nos descuenta cada quincena una cuota y no nos están atendiendo nuestras necesidades, no se ha hecho nada, no se ha escuchado. Es una petición muy justa. Nuestros líderes Everardo Meléndrez y Edén Inzunza tienen conocimiento y no han actuado. Estamos tomando otras medidas porque tal parece que lo que les interesa a los líderes sindicales son los procesos políticos, los cambios sindicales y no las necesidades de los agremiados", acusó la secretaria.