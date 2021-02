Se manifiestan en Guamúchil contra el aborto y por la defensa de la vida

Guamúchil, Sinaloa.- En Guamúchil grupos de familias, ciudadanos y fieles creyentes se manifestaron de manera pacífica para defender la vida y la familia en la caravana “Claxonazo por la vida” que se realiza de manera simultánea en cuatro ciudades del Estado de Sinaloa.

Isis Adriana Ureta Mejía, la promotora de la caravana pacífica “Claxonazo por la vida”, informó que el motivo de la realización de este magno evento es para llamar la atención de la ciudadanía, de la sociedad, de los diputados para que los escuchen.

A punto de partir con el resto de los participantes y con la emoción a flor de piel para expresar su rechazo a la legalización del aborto, expresó: “Nosotros organizados estamos y decimos sí a la vida, defendemos la familia desde la concepción del bebé hasta la muerte natural. La caravana recorrerá el bulevar Rosales para culminar en la presa Eustaquio Buelna”.

La promotora comentó que esta marcha surgió a raíz de la invitación de una de las organizadoras en la ciudad de Mochis, Sofía Miranda; solicitud a la que de inmediato dijeron que sí.

Porque están seguros de que esto es muy positivo para la sociedad donde hay tanta muerte en el país por el Covid-19 “y ahora más muertes que se anden legislando por la muerte de los niños no nacidos no nos parece, no estamos de acuerdo y vamos a lograr que nos escuchen la sociedad, el gobierno y el mundo entero”, expresó Ureta Mejía.

La voz de los manifestantes

Noemí Montoya Castro, una de las participantes en la caravana explicó qué la motivó a integrarse al llamado “si a la vida y a la familia al expresar las siguientes palabras, porque imagínate si nuestros papás nos hubieran abortado nos hubiéramos perdido de esta maravilla qué es la vida. Estamos rechazando el aborto porque solamente Dios puede decidir sobre nuestras vidas, estamos en total desacuerdo porque un ser indefenso no puede hacer nada por su vida. Nosotros tenemos que alzar la voz por ellos”.

Otro de los participantes en defensa de la vida y la familia, Diego Obeso Montoya, manifestó que “están a favor de la vida sea cual sea la circunstancia, estamos convencidos de que un aborto no es la solución. Una solución puede ser el control del crimen, pero un aborto no. Si la persona no lo quiere tener puede darlo en adopción a muchas familias que Dios no le da la oportunidad de ser padre y que puede ser una opción, que se sienta en el congreso y en las personas que tienen el voto a favor que nosotros no estamos de acuerdo y buscaremos manifestarnos de manera pacífica en contra del aborto y a favor de la vida”.

La caravana que partió del bulevar Rosales continúa en estos momentos rumbo a la Presa Mirador Eustaquio Buelna donde terminará la manifestación.