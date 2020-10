Se necesitan gobiernos con mano firme al cobrar predial: Graciela Domínguez Nava

Salvador Alvarado.- Existen vacíos en leyes municipales en Sinaloa, que están siendo aprovechados por contribuyentes para no pagar el Impuesto Predial Urbano (IPU), mientras que otros simplemente no pagan. “Se necesitan gobiernos con mano firme para obligar a que paguen”, señaló la diputada local, Graciela Domínguez Nava.

En el Congreso del Estado de Sinaloa está en revisión una iniciativa de reformas a la Ley de Hacienda Municipal de Culiacán para que no existan deficiencias y vacíos legales que están causando que grandes contribuyentes ganen amparos y no paguen el predial urbano, informó la diputada morenista.

De aprobarse, las reformas impactarán al resto de los municipios del estado y permitirán condiciones para una mejor recaudación.

Más allá de la ley, la diputada señaló que los gobiernos municipales deben ser más firmes con la recaudación del impuesto predial urbano.

“Normalmente terminan pagando los de abajo”, reconoció la diputada.

Referente al trabajo legislativo en esta materia, informó que desde el Congreso se busca fortalecer la ley para que no haya vacíos y que todos los contribuyentes cumplan. “La finalidad es revisar aspectos legales referente al predial urbano. Se han perdido amparos presentados por grandes contribuyentes por las deficiencias y vacíos en la ley. Es un problema de muchos años. Esto va a venir a impactar y a proteger la recaudación del predial a los municipios. No implicaría un aumento, sino que no exista ningún vacío en la ley para que no paguen.

También ocurre que muchos no se amparan porque simplemente no pagan, lo que evidencia una falta de regulación u omisión en las arcas municipales, a pesar de que existe un convenio de todos los ayuntamientos con Catastro estatal para que se transparente la información.

En la región del Évora, uno de los índices más altos en morosidad lo registraba Angostura a inicios del año. Referente a Salvador Alvarado y Mocorito se desconoce el porcentaje de morosidad actual que presentan.